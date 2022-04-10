ليبيا.. "خلافات" مجلسي النواب و"الدولة" تخيم على المفاوضات المرتقبة في القاهرة

تواجه المفاوضات المرتقبة في القاهرة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، حول القاعدة الدستورية، احتمالات الانهيار مبكرًا، بسبب الخلافات والتهديد بمقاطعة المحادثات، وفق سياسيين ليبيين.

ومن المتوقع أن تنعقد اجتماعات حول المسار الدستوري، يوم غدٍ الإثنين، بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر أعضاء من مجلس الدولة، أن المجلس قد يتجه إلى مقاطعة جلسة المحادثات هذه بسبب ”خلافات مع مجلس النواب حول تصورات هذه المرحلة“.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، إن ”مجلس الدولة قد يقاطع اجتماعات مصر بسبب الاختلاف الكبير مع توجه البرلمان“، وفق قوله.

من جانبه، قال مقرر مجلس الدولة في ليبيا، العجيلي سديل إن ”قرار المشاركة من عدمه في هذه المحادثات لم يتضح بعد“.

ورأى العجيلي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”وفدي المجلسين، وإن التقيا، فلن يناقشا القاعدة الدستورية، بل سيناقشان نقاطًا خلافية“، بحسب قوله.

وتابع أن ”كل الأجسام في الساحة السياسية لا تمتلك مشروعية إلا بالاتفاق السياسي الذي ينظم المشهد“ وأن ”ما حدث هو أن مجلس النواب أصدر من طرف واحد التعديل الـ12، بينما لم يتخذ مجلس الدولة في المقابل أي قرار، بل اعتبر أن هذا القرار لا يحل الأزمة بل يزيد من تعقيدها“.

وينص التعديل 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، الذي تم التصويت عليه، في 10 شباط/ فبراير الماضي، على تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية الثلاثة، ويتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة، مع مراعاة التنوع الثقافي.

وأردف العجيلي بالقول إن ”بنود التعديل تفتح بابًا كبيرًا من الخلاف حول عدة نقاط، لاسيما الدستور، لذلك فإن مجلس الدولة رفض هذا التعديل، ورأى أنه يجب الذهاب إلى انتخابات سريعًا، لأن الانتخابات هي المخرج الحقيقي والوحيد للأزمة الحالية“.

عرقلة مساعي المصالحة

من جهته رأى المحلل السياسي كمال المرعاش أن ”المجلس الأعلى للدولة كان دائمًا يقوم بدور المعرقل لأي حل يمكن أن يعيد الاستقرار والمصالحة إلى ليبيا“ على حد تعبيره.

وقال المرعاش في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن ”المواقف الأخيرة لهذا المجلس تهدف إلى عرقلة أي مساعٍ للمصالحة والتسوية“، معتبرًا أن ”هذا الأمر بات واضحًا، لا سيما بعد أن وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى لمناقشة النقاط العالقة في الدستور، والقاعدة الدستورية الانتخابية“، بحسب قوله.

ووفق المرعاش، فإن ”عدم تصويت المجلس الأعلى للدولة على التعديل الـ12، جاء ردًا على تفاهم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مع مجلس النواب، على القبول بالتعديلات الدستورية الأخيرة والمعتمدة من البرلمان“.

وبحسب التعديل الدستوري، ستُجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية مع الاستفتاء على الدستور في أجل أقصاه 14 شهرًا، الأمر الذي لاقى رفضًا من بعض الجهات، بحجة بقاء مجلسي النواب والدولة لـ14 شهرًا أخرى في السلطة.