مساعي الغنوشي لعقد جلسة افتراضية جديدة تواجه رفضا نيابيا متصاعدا

تواجه دعوات رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، لعقد جلسة افتراضية جديدة، رفضا متصاعدا من قبل النواب الذين حذروا من إقحامهم فيما وصفوها بـ“معركة لي ذراع“ بين الأخير و رئيس البلاد، قيس سعيد.

و رفض راشد الغنوشي رئيس مجلس النيابي المنحل في تونس يوم السبت قرار حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا أن ذلك سيعمق أزمة تونس.

ودعا النواب إلى مزيد من اللحمة، و ذلك في محاولة منه لثني النواب عن مقاطعة الجلسة البرلمانية الافتراضية المرتقبة و حضهم على الاستجابة إلى دعواته الهادفة إلى تحدي الرئيس قيس سعيد، وفق متابعين.

و الثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، أن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل ستستمر، وأن النواب سيواصلون ”مقاومة“ قرار حل البرلمان.

و قالت مصادر برلمانية مطلعة لـ ”إرم نيوز“ إن الغنوشي يحضر لعقد جلسات افتراضية مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر ذاتها أن النواب أضحوا يخشون الملاحقة القضائية خاصة بعد أن تم استدعاء من شاركوا في الجلسة التي تم فيها التصويت على إلغاء القرارات الاستثنائية للتحقيق.

وقالت النائبة السابقة في البرلمان المنحل سهير العسكري إن أغلبية النواب رفضوا تلبية دعوات الغنوشي لأنهم يرون أنها محاولات فاشلة الهدف منها بث الفوضى والبلبلة في هذه الفترة الحرجة وكسب تعاطف جهات أجنبية، على حد تعبيرها.

وأضافت العسكري في تصريح أدلت به لـ ”إرم نيوز“ أن ”البرلمان المنحل مشتت، وأغلبية النواب السابقين لن يلبوا نداء راشد الغنوشي خاصة بعد القضايا التي رفعتها رئاسة الجمهورية بحق هؤلاء الذين تصلهم تباعا دعوات لفرقة مقاومة الإرهاب“.

من جهته، قال النائب في البرلمان المنحل بدر الدين القمودي إن ”قرار حل البرلمان الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد استنادا للفصل 72 من الدستور هو قرار في الاتجاه الصحيح رغم تأخره و هو قرار جنب البلاد الدخول في صراع الشرعيات، و بالتالي كان قرارا ضروريا للحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها“.

بدوره، قال المحلل السياسي محمد بوعود إن تحرك الغنوشي كان متوقعا خاصة بعد الجلسة الافتراضية الأخيرة وما تلاها من إحالة للنواب على النيابة العامة، معتبرا أن الأخير لا يزال يعتبر نفسه امتدادا للشرعية البرلمانية رغم حل البرلمان.

و أضاف بوعود في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”الغنوشي يشعر بالعزلة لأن النواب يواجهون محاكمات بتهم خطيرة أهمها التآمر على أمن الدولة، و باتوا يرون أنه يدفع بهم وقودا لمعركته مع قيس سعيد“.