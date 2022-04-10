قوة حكومية ليبية تعلن تحرير 195 مختطفاً في بني وليد

حررت قوة حكومية ليبية 195 مختطفاً من المهاجرين في مدينة بني وليد ”183 كم جنوب شرق العاصمة طرابلس“.

وقال اللواء 444 قتال، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في بيان صدر فجر الأحد، أن قواته تمكنت من تحرير المختطفين الـ 195 ، وجميعهم من المهاجرين وبينهم ”23“ امرأة وطفل، بعدما تعرضوا للخطف في وقت سابق على يد عصابة طالبت بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم.

وأشار اللواء إلى أن المهاجرين المختطفين تعرضوا للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

وبين أن المختطفين المحررين يحملون جنسيات مختلفة منها جنسيات ”مصر، السودان، النيجر، نيجيريا، اريتريا، وإثيوبيا“، مشيراً إلى أن قواته تمكنت من القبض على رأس عصابة الخطف المدعو“أصيل السنوسي اشنيشح ”، و8 آخرين من أفراد العصابة من جنسيات أخرى غير ليبية، وستتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم.

وطمأن اللواء 444 قتال ذوي المختطفين بأنّ أبناءهم يتمتعون جميعاً بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التّكبالي“ مقر اللواء في العاصمة طرابلس“.

من جهتها أعلنت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية عن تمكنها من إفشال عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين بمدينة الخمس ”135 كم شرق العاصمة طرابلس“.

وقالت الإدارة في بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع فيسبوك إنها ألقت القبض على 27 مهاجرا غير شرعي، تعود جنسياتهم إلى اليمن و مصر و سوريا و غامبيا، كانت وجهتهم إلى دول أوروبية منها إيطاليا و ألمانيا.

وأكدت إلقاءها القبض على المهربين والمسؤولين عن التهريب وعددهم ثلاثة أشخاص ليبيين، مشيرة إلى أنه اتضح أنهم مُتهمون في عدة قضايا سابقة تخص الهجرة غير الشرعية.

وبينت أنه تم ضبط جهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعية وجهاز تحديد الاتجاهات فى عمق البحر (GBS) وأطواق النجاة وقارب مطاطي معدة من قبل المتهمين بممارسة أعمال الهجرة وجميعها حُرزت وأحيلت رفقة المحضر للنيابة العامة.

وبينت أنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.