الجيش الليبي يعلق مشاركته في لجنة "5+5"

أعلن أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، داعين إلى إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم.

وقال أعضاء اللجنة، في بيان مشترك تلاه الفريق امراجع العمامي، إن ”أعضاء اللجنة تابعوا الأوضاع في البلاد وما آلت إليه من انقسام سياسي، وبوادر تشظٍ سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني؛ بسبب ما قامت به الحكومة منتهية الولاية“.

وبين العمامي أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت في أجواء كانت مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بدعم مباشر ومتواصل من القيادة العامة، والتي تمثلت في التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره، والذي هيأ الظروف لإنجاح المسار السياسي، وانبثق عنه المجلس الرئاسي والحكومة“.

وعدد البيان ما قدمته القيادة العامة من دعم، مثل تأمين القوات المسلحة لجلسة منح الثقة للحكومة التي عقدت في مدينة سرت، والبدء بإجراءات توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وترميم الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، والإعداد لفتح طريق أبو قرين الجفرة بعد أن تمت عملية إزالة الألغام منه، وفتح مجال التعاون بين بعض الوحدات العسكرية بين الشرق والغرب لتأمين خط مياه النهر الصناعي، واستئناف الرحلات الجوية بين شرق وغرب وجنوب ليبيا، والمساهمة الفعالة في إعادة تدفق مياه النهر الصناعي لمدينة طرابلس، وعدم استخدامه كورقة مساومة، وتهيئة ظروف لعقد اجتماعات للقيادات العسكرية في الشرق والغرب لغرض توحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج المرتزقة والتواصل مع الدول ذات العلاقة.

وأضاف العمامي في البيان: ”كنا نسعى حثيثاً لتحقيق باقي بنود اتفاقية وقف إطلاق النار بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة“.

وتابع: ”للأسف بعد نيل هذه الحكومة ثقة البرلمان، والبدء بتنفيذ مهامها، فوجئنا بإجراءات رئيسها بعرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، ومنها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، واستباحته بشكل غير مسبوق وارتجالي، وبما لا يخدم الوطن، وعدم انصياعه لقرارات الشرعية، ورفض التسليم للحكومة المكلفة من مجلس النواب“.

وقال العمامي إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ”نكث عهده بعدم الترشح للانتخابات وسط الفساد المالي الذي سجل على الحكومة“، مشيراً إلى أن ”الدبيبة لم يعيّن وزيرا للدفاع واحتفظ بهذه الحقيبة لأغراض شخصية“.

وأشار إلى أن الدبيبة تعمد عدم صرف مرتبات الجيش الوطني لأكثر من مرة وآخرها لمدة 4 أشهر، مضيفاً أنه ”أنفق على شراء ذمم المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية“.

وقال العمامي إنه ”أمام هذا المنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه حكومة الدبيبة نطالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بإيقاف تصدير النفط، كما نطالب بقفل الطريق الساحلي وإيقاف أوجه التعاون مع الحكومة ومكوناتها، كما نطالب بإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب“.