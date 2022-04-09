تونس .. توقيف داعشي خطط للالتحاق بـ"أجناد الخلافة"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف متشدد أجنبي وكشف مخططاته؛ إثر عملية استباقية مشتركة نفذتها وحدات إدارة مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن المتشدد بايع ما يسمى بتنظيم ”داعش“، وينشط ضمن جناحه الإعلامي، وقدم إلى تونس تحضيرا للالتحاق بالعناصر المتشددة بإحدى الدول المجاورة أو بما يسمى كتيبة ”أجناد الخلافة“ في تونس، وذلك بالتنسيق مع عناصر متشددة بسوريا.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفتح تحقيق وإصدار مذكرة إيداع بالسجن في شأنه.

ويأتي ذلك، بعد نجاح قوات مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية التونسية، بالتنسيق مع دول صديقة وشقيقة، مؤخرا، في إحباط عمليات كانت ستنفذ بدول مجاورة.

ووصف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، العمليات بأنها ”إرهابية وتخريبية“، لكنه لم يكشف عن الدول التي تم التخطيط لاستهدافها بهذه الهجمات.

من جهة أخرى، قال المسؤول الأمني التونسي، إنه تم كشف خلايا متشددة، منها 73 خلية من قبل وحدات الأمن الوطني، و75 خلية من قبل الحرس الوطني التونسي، وفق ما نقلته إذاعة ”موزاييك“.

وفي وقت سابق، فككت قوات مكافحة الإرهاب التونسية، خلية ”إرهابية“ تتكون من أربعة أشخاص، تتواصل مع عناصر ”إرهابية“ داخل تونس وخارجها، وتخطط للقيام بتفجيرات.

ومن بين عناصر الخلية التي تم كشفها عسكري معزول وأستاذ جامعي كان يدرّس في دولة قطر، أما الاثنان الآخران فيعملان في مجال التجارة (بيع المواد المنزلية والكهربائية).

وتمكنت فرقة مكافحة الإرهاب في محافظة القيروان التونسية من الكشف عن الخلية وتفكيكها، وتم حجز مبلغ مالي لدى عناصر الخلية يقدر بـ 65 ألف دينار تونسي (قرابة 22 ألف دولار أمريكي)، إضافة إلى 3 سيارات، وفق إذاعة ”موزاييك“.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية قالت مؤخرا، إن قوات مكافحة الإرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، في مدينة تطاوين جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الخلية التي تضم ستة عناصر كانت تخطط لصناعة متفجرات لشن هجمات، وكانت تستقطب شبانًا من المنطقة.

الجدير بالذكر أن الوحدات الأمنية في محافظة سوسة تمكنت مؤخرا من الكشف عن خلية إرهابية تنشط بين محافظتي سوسة والقصرين.

وتمّ توقيف 12 عنصرا منتمين لهذه الخلية، بانتظار استكمال التحقيقات في هذا الملف.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد وقوع اعتداء قتِل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

وتمكنت قوات الأمن التونسية من إحباط أغلب مؤامرات المتشددين في السنوات الماضية، وأصبحت أكثر كفاءة في الرد على ما يقع من هجمات، بحسب تقارير محلية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أطلقت الشرطة النار على متشدد وأصابته؛ ما منعه من تنفيذ هجوم بسكين وساطور في العاصمة.

وكشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، في وقت سابق، عن عمليات نوعية وغير مسبوقة قامت بها قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من العناصر المتشددة.