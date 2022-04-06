الرئيس التونسي: التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة، لافتا الى ان الاحزاب غير مستبعدة من الحوار الوطني المنتظر.

وقال سعيد في تصريحات لوسائل الإعلام خلال حضوره اليوم الأربعاء بمحافظة المنستير، لإحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة ”اليوم سنواصل البناء، ولا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية لما ينوون فعله من اجتماعات افتراضية (في إشارة إلى تمسك البرلمان المنحل بعقد اجتماعات افتراضية) متسائلا ”متى كانت المجالس النيابية تجتمع عن طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية؟

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فإن تعليقات سعيد تؤكد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.

وقال سعيد أيضا إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.

وأكد الرئيس التونسي أنه لا تراجع عن حل البرلمان وعن خريطة الطريق التي وضعها، وقال إنّ الحوار الوطني بدأ مع المنظمات استنادا إلى نتائج الاستشارة الالكترونية وأنّ الأحزاب غير مستبعدة من هذا الحوار.

وقال سعيد أنّ ”الأحزاب ليست غائبة لكن الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية بناء على الاستشارة الوطنية الناجحة رغم محاولات عدم تمكين الشعب التونسي من المشاركة فيها“، وفق قوله، متحدثا عن 120 ألف هجوم الكتروني على موقع الاستشارة.

والإثنين الماضي، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاورات موسعة مع عدة فعاليات سياسية تحضيرا لـ ”الحوار الوطني“ المرتقب.

واستقبل سعيد في حينه، عدداً من الشخصيات منها رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم، ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق لوعسكر، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي.

وقبل ذلك، استقبل الرئيس، يوم الجمعة الماضي، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، في تصريحات له، إن ”اللقاء الذي جمعه برئيس البلاد في قصر قرطاج يأتي في إطار التحضير لحوار وطني“.

وأوضح أنه ”من المتوقع أن يشمل الحوار الوطني المرتقب القوى المدنية والوطنية، وكلّ من يُريد المشاركة، بما في ذلك الأحزاب التي لا ماضي لها في العقد الأخير“.

من ناحيته، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ اللقاء الذي جمعه بالرئيس كان فرصة للحديث حول وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الناحية القانونية، ومدى استعداد هذه المؤسسة الدستورية للوفاء بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة“.

وأضاف بوعسكر أنّ ”اللقاء كان أيضا فرصة لتأكيد الرئيس على احترامه لهيئة الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استقلاليتها وحياديتها وأن تكون مكسبا لتونس“، مبينا أنه ”تمّ الحديث خلال اللقاء حول المسائل التنظيمية المتعلّقة بهيئة الانتخابات“.