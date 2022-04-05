تونس ردًا على تصريح أردوغان حول حل البرلمان: تدخل غير مقبول

استنكرت وزارة الخارجية التونسية، مساء الثلاثاء، التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول قرار حل البرلمان التونسي، واصفة إياه بـ“التدخل غير المقبول“.

واعتبرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، أن ”تصريح أردوغان يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تمامًا مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول“.

وقالت إن ”تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية، وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، قوامها التعاون، والتضامن، والتشاور، والثقة المتبادلة، فإنها أيضًا تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها، وخيارات شعبها، أو التشكيك بمسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه“، بحسب تعابير البيان.

وأكدت أن ”تونس دولة حرة مستقلة، والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه، وتصون كرامته، وتدعم حقوقه، وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي، ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات“.

وكان أردوغان، عبر عن أسفه لحل مجلس النواب التونسي، معتبرًا أن ”حل البرلمان ضربة لإرادة الشعب التونسي“، مضيفًا في بيان صادر عنه، نقلته وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“، أنه ”يتمنى ألا تؤدي التطورات الحاصلة في تونس إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس“.

وقال: ”نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس، بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة“، مؤكدًا ”ثقته بأن العملية الانتقالية الحاصلة في تونس، لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية“.

وأضاف الرئيس التركي، أنه ”يولي أهمية لتنفيذ خريطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات“، لافتًا إلى أن ”الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعيّن كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية، وأن حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس، وضربة لإرادة الشعب التونسي“.