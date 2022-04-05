متحديًا قرار الرئيس التونسي حل البرلمان.. الغنوشي: مستمرون في عقد الجلسات الافتراضية

أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية، ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل ستستمر، وأن النواب سيواصلون ”مقاومة“ قرار حل البرلمان.

وقال الغنوشي، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، جرت بمقر الحركة في العاصمة التونسية إن ”مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبًا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة“، وذلك بعد أسبوع من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان وبدء تحقيقات أمنية بشأن عشرات النواب الذين شاركوا في جلسة افتراضية، يوم 30 مارس/آذار الماضي.

وكان النواب المشاركون في تلك الجلسة، وعددهم 121 نائبًا، قد صوتوا بالإجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي، في 25 يوليو / تموز الماضي، بما في ذلك تجميد أعمال البرلمان، لكن الرئيس سعيّد، ردَّ بعد ساعات بإصدار قرار بـ“حل البرلمان“نشر بالجريدة الرسمية.

وبحسب الغنوشي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس البرلمان فإنه ”لا نص في الدستور يمنح الرئيس حل البرلمان إلا في حالات معينة، عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه“.

وأضاف: ”النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد، وحل البرلمان، وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءًا بمسيرة يجري التشاور بشأنها بمناسبة عيد الشهداء في التاسع من الشهر الجاري، ستشارك فيها أطياف من المعارضة في شارع 9 أبريل في العاصمة“.

وردًا على تساؤل بشأن التحقيقات الأمنية التي تطال النواب، وتشارك فيها فرقة مكافحة الإرهاب، قال الغنوشي: ”يريد الرئيس أن يعطي الانطباع بأننا إرهابيون، نحن رفضنا الإجابة عن أي سؤال، ونحن محصنون باعتبارنا نوابًا في البرلمان“.

وتابع: ”لم تثبت علينا أي تهمة، كل الاتهامات سياسية، والقصد منها النيل من الحزب الأكبر في البلاد بعد أن فشلوا بمواجهتنا أمام صناديق الاقتراع.. يحاولون إطلاق تهم خيانة الوطن، وتهمة الإرهاب، وتبييض الأموال، وكلها اتهامات كيدية“.

واعتبر الغنوشي أن حركة النهضة، والبرلمان التونسي، ليسا معزولين في العالم، قائلًا: ”لنا علاقات بالبرلمانات، والاتحاد البرلماني الدولي، ولنا أصدقاء في العالم، ونحن على اتصال بكل الجهات التي نتشارك معها في الأهداف، وهذه العلاقات في صالح تونس“.

ورأى أن ”الرئيس لا يؤمن بالحوار، وهو يريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم في القضايا الكبرى ومصير تونس“، في إشارة إلى الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس سعيّد.

وأضاف أن ”النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014، لم تصنعه حركة النهضة وحدها، فقد حظي بموافقة 94 % من النواب، وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها“، وفق تعبيره.