بعد هجومه على الدبيبة.. مدير الاستخبارات يلتقي رئيس حرس المنشآت النفطية ‎‎

التقى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، اليوم الإثنين، بمعسكر 4 أبريل بالعاصمة طرابلس.

وتباحث الطرفان، في عدد من المواضيع المشتركة، من بينها ”التعاون والتنسيق المشترك، والمشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز لتنفيذ المهام الموكلة له“.

وتطرق اللقاء، وفق بيان لإدارة حرس المنشآت النفطية، إلى مناقشة عمل فرع الجنوب الغربي وكيفية حلحلة بعض المشاكل التي تواجه الفرع.

ورأت مصادر سياسية ليبية تحدثت لـ ”إرم نيوز“ أن اللقاء هدف إلى تجاوز الأزمة الحاصلة بين الديب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشأن عدم صرف العلاوة الحقلية لأفراد حرس المنشآت النفطية.

وكان العميد الديب هاجم في وقت سابق عبد الحميد الدبيبة، متهماً إياه بسرقة الأموال المخصصة للحرس.

وكال الديب، في مكالمة هاتفية مع أحد مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية الاتهامات للدبيبة، بسرقة مستحقات أفراد الجهاز والعلاوة الحقلية، قائلاً إن الدبيبة ”ضد قيام الدولة والجيش“.

وأضاف في المكالمة التي وثقها فيديو جرى تداوله على نطاق واسع: ”أعطيني حق جنودي يا راجل..أعطيني، أنت ما تعطيش شيء من جيبك أنت، أنت كيف لا تريد أن تعطي جنودي فلوسهم؟ العلاوة الحقلية إن لم تصرف لجنودي والله ليقعدوا كلهم ولا يفعلون شيئاً، والله وكالات الأنباء كلها قاعدة هنا.. والله لنحاسبك قانوناً“.

وأكد الديب أن 17 ألف عسكري من الحرس خصمت منهم العلاوة الحقلية بسبب الدبيبة، قائلاً في المكالمة: ”قل له (أي للدبيبة) إن هناك 17 ألف عسكري خصمت منهم العلاوة الحقلية دبر رأسك أنت وإياهم“.

وهدد بأن يذهب الجنود للاعتصام أمام مقر الحكومة في طرابلس للمطالبة بحقوقهم.

وسبق أن أوقف حرس المنشآت النفطية إنتاج 4 حقول نفطية هي ”الشرارة والفيل والوفاء والحمادة ”، للاحتجاج على عدم صرف العلاوة الحقلية إضافة إلى مطالب أخرى.

وتنتج هذه الحقول أكثر من 300 ألف برميل يوميا من النفط.

وقال منتسبو حرس المنشآت إنهم فوجئوا بإيقاف العلاوة الحقلية، بدون أي سابق إنذار، أو كتاب رسمي من الجهات ذات الاختصاص.