هل تعترف أوروبا بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية؟

تواصل الدبلوماسية المغربية كسب أوراق رابحة لصالح قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة ”البوليساريو“.

آخر هذه الأوراق كانت قبل أيام، عندما اعترفت إسبانيا، ”بمبادرة الحكم الذاتي“ التي تقترحها الرباط، باعتبارها الحل ”الأكثر جدية وواقعية وصدقية“ لتسوية هذا النزاع.

والموقف الإسباني الجديد، الذي أنهى أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، يأتي بعد أشهر قليلة من إعلان الحكومة الألمانية الجديدة أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تشكل ”مساهمة مهمة“ من المغرب لحل الخلاف حول الصحراء، لتُنهي هي الأخرى خلافاً دبلوماسياً كبيراً بين البلدين.

بدورها، جددت فرنسا، الأسبوع الماضي، دعمها مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، باعتباره ”أساسا للنقاش، جادا وذا صدقية“، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء.

ويرى مراقبون مغاربة أن الرباط نجحت في حشد الدول العظمى لتأييد الطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء، وهو ما يؤشر إلى تغيّر كبير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القضية عينها.

ويواصل هذا ”التكتل“ الكبير مسك العصا من الوسط بخصوص نزاع الصحراء الغربية، وهو أمر ترفضه الرباط بشدة.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دعا دول الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، إلى الانخراط في الدينامية الدولية التي أطلقها الدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدا أن ”الموقف الأمريكي يجب أن يسائل أوروبا حول درجة انخراطها“.

ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو مبادرة طرحها المغرب عام 2007، كحل لإنهاء نزاع الصحراء وتمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.

سبل الإقناع

حيال ذلك، قال مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الإستراتيجية في المغرب، عبد الفتاح الفاتحي، إن ”الدول الرائدة والمؤثرة في الاتحاد الأوروبي (وهي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا) أضحت تؤمن بواقعية مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء“.

وأضاف الفاتحي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الدول المذكورة كانت في السابق تميل إلى التحفظ، خاصة ألمانيا وإسبانيا، لكنها اليوم مع المتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا باتت تقف إلى جانب المغرب بشكل واضح“.

وأشار إلى أن ”هذا التطور سيفتح باب اعتراف الاتحاد الأوروبي بالمبادرة المغربية، وذلك استنادا إلى المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بين الكيان الأوروبي والمملكة“.

واعتبر أن ”فرنسا وإسبانيا وألمانيا دول رائدة بديمقراطيتها واحترامها القانون الدولي، وبالتالي سيسهل عليها إقناع بقية الدول في الاتحاد بالاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء“.

ورأى المتحدث عينه أن ”ألمانيا بقوتها الاقتصادية وفرنسا بريادتها السياسية ودورها المؤثر في مجلس الأمن وإسبانيا المعنية باستعمارها السابق لمنطقة الصحراء ودرايتها الواسعة بالملف، كلها عناصر تصب في مصلحة المغرب“.

وشدد على أن ”المملكة حققت اختراقا كبيرا وكسبت الرهان بدبلوماسيتها الرزينة، وفق تعبيره.

وأضاف: ”بناء على هذه المؤشرات الدامغة والمصالح المشتركة (السياسية والاقتصادية والأمنية) بين المغرب وأغلب دول الاتحاد الأوروبي، فإن اعتراف هذا الأخير بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء سيتحقق لا محالة“.

صراع أمريكي أوروبي يخدم مصالح الرباط

من جهته، اعتبر الباحث والمحلل السياسي المغربي، إدريس الكنبوري، أن ”إشادة الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، بالتطور الإيجابي للعلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا، وكذلك تأييد المفوضية الأوروبية للموقف الإسباني الجديد يمهد الطريق نحو اعتراف الاتحاد ككل بالمقترح المغربي“.

وأوضح الكنبوري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الدول الأوروبية التي أعلنت موقفا صريحا تجاه قضية الصحراء هي في الأصل نواة الاتحاد الأوروبي“، مشيرا إلى أن ”الباقي سيلحق بالركب“.

واعتبر أن ”إسبانيا، باعتبارها الوريث التاريخي لهذا النزاع، استطاعت الخروج من المنطقة الرمادية، وعبّرت بشكل واضح عن دعمها المبادرة المغربية“.

وتابع: ”بالتالي، فإن بقية الدول التي تربطها مصالح سواء مع مدريد أو فرنسا أو ألمانيا لن تجد حرجاً في تبني الموقف نفسه“.

واستطرد قائلا إن ”موقف الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة تحصيل حاصل من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا الاتحاد هو خصم للولايات المتحدة الأمريكية“.

وأضاف أن ”أمريكا أخذت موقفها تجاه قضية الصحراء نهاية العام 2020، بدوافع إستراتيجية خدمة لمصالحها، وبالتالي فمن المستبعد أن يظل الاتحاد الأوروبي بعيدا عن هذه التحولات“.

وشدد المحلل السياسي على أنها في ”الصراعات الدولية ليست هناك عقيدة ثابتة، بل المصالح المشتركة هي سيدة الموقف“.

وأكد أنه في ”ظل المتغيرات الحاصلة في قضية الصحراء، فإن الموقف المغربي بات يحظى بالأهمية والصدقية“.

”الحكم الذاتي“.. سبيل لاستقرار أوروبا؟

من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ”ديجون“ والخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي إن ”تفاعل الاتحاد الأوروبي الإيجابي مع الموقف الإسباني الجديد يشكل اعترافا ضمنيا بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء“.

وأضاف مكاوي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الاتجاه العام هو الحل السياسي الواقعي والعملي المتمثل في الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة“.

وأشار إلى أنه ”في حال اعتراف الاتحاد الأوروبي بالمبادرة المغربية فهذا يعني اعتراف 28 دولة أوروبية“.

وتابع أن ”قيمة الاتحاد الأوروبي تتمثل في أنه تكتل اقتصادي وسياسي، ومن المتوقع أن يصبح تجمعا عسكريا، وذلك في خضم الحرب الجارية في أوكرانيا، وهذا الأمر له دلالات“.

ورأى أن ”الاتحاد الأوروبي لا يريد النزاعات والحروب، كما يأمل في ديمومة الاستقرار في شمال أفريقيا“.

ومضى قائلا: ”بالتالي، فإن استقرار المغرب ودعم سيادته على أراضيه سيعزز الأمن والاستقرار في دول الاتحاد، ولهذا نتوقع اعتراف هذا الكيان الأوروبي بمقترح الحكم الذاتي“.

وكان النزاع حول إقليم الصحراء قد بدأ في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي أواخر العام 2020، قالت جبهة ”البوليساريو“، التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“، إنها استأنفت ”الكفاح المسلح“.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.