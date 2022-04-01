الغنوشي يكشف عن استدعائه من شرطة مكافحة الإرهاب التونسية

قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل، اليوم الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بعد عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.

وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان الأسبوع الماضي.

جاء الاستدعاء بعد ظهر اليوم الجمعة، في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع؛ لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.

وقالت وكالة ”رويترز“ للأنباء إن نوابا من البرلمان التونسي المنحل وصلوا إلى مقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، على خلفية عقدهم جلسة افتراضية للبرلمان هذا الأسبوع.