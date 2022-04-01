الرئاسة الموريتانية تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء يوم الخميس، التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد أيام من تكليف الوزير المستقيل محمد ولد بلال بتشكيلها، لتكون ثالث حكومة في عهد الرئيس الحالي، الذي أجري عدة تعديلات جزئية على حكوماته منذ وصولها للسلطة.

وقال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، البرلماني السابق يحي ولد أحمد الوقف، إن الحكومة الجديدة تشهد ”ضخ نفس جديد في الأداء الحكومي“.

واحتفظ عدد من الوزراء في الحكومة المستقيلة بمقاعدهم، مع دخول وجوه جديدة إلى الحكومة، بينما تبادل المهام عدد آخر من الوزراء، ولم تشهد الحكومة الجديدة دمج أي من القطاعات مع بعضها البعض، خلافا لما حدث في الحكومات السابقة.

وخرج 15 وزيرا من الحكومة الجديدة من أصل 26 وزيرا، هم عدد أعضاء الحكومة الموريتانية، أبرزهم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ الذي حافظ على نفس المنصب منذ تعيينه فيه أول مرة خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتم تعيين وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، في منصب وزير الخارجية خلفا لولد الشيخ أحمد، فيما عين مدير ديوان الرئيس والرجل المقرب منه بشكل كبير، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في منصب وزير الداخلية.

وخرجت من الحكومة البرلمانية السابقة الناها بنت حمدي ولد مكناس، التي حافظت على الحضور في الحكومة الموريتانية منذ أو انتخابات برلمانية تم تنظيمها بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2008، وتم تعيينها في منصب الوزير المستشارة برئاسة الجمهورية، وهو منصب لا يتبع لرئيس الحكومة، وإنها لمؤسسة الرئاسة.

وحافظت النساء على أربع مقاعد في الحكومة الجديدة، وهو نفس عدد المقاعد التي كانت تشغلها النساء في الحكومة المستقيلة.

وعينت الرئاسة وفق مرسوم صادر عنها محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية في منصب مدير البنك المركز، وهو منصب برتبة وزير، لكنه ليس عضوا في الحكومة.

وتخلي الرئيس الموريتاني ووزيره الأول عن وزراء آخرين أبرزهم وزير الصحة السابق، سيدي ولد الزحاف، ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، ووزير المياه والصرف الصحي سابقا محمد الحسن ولد بوخريص، ووزير الصيد والاقتصاد البحري سابقا الدي ولد الزين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا آمال بنت الشيخ عبد الله، ووزير البيئة والتنمية المستدامة سابقا مريم بنت البكاي، ووزير التجهيز والنقل سابقا محمدو ولد امحيميد.