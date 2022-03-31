منظمة دول شرق البحر الكاريبي تفتح قنصلية في الصحراء الغربية

افتتحت منظمة دول شرق البحر الكاريبي، اليوم الخميس، قنصلية لها في الصحراء الغربية لتنضم إلى دول أفريقية وعربية أقامت بعثات دبلوماسية هناك في مؤشر على دعم مطالبة المغرب بالمنطقة المتنازع عليها.

وذكر بيان مشترك لجمهورية الدومنيكان والمغرب أن رئيس وزراء جمهورية الدومنيكان روزفلت سكريت قال إنه افتتح القنصلية في مدينة الداخلة نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة شرق البحر الكاريبي.

وتسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، لإقامة دولة مستقلة في المنطقة الصحراوية الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يعتبرها المغرب أرضا تابعة له.

ودائما ما كان نيل اعتراف دولي بحكم المغرب للصحراء الغربية بمثابة الطموح الدبلوماسي الرئيسي للرباط.

وتقول الرباط إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياسي للنزاع هو حكم ذاتي تحت سيادتها.

وترفض جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر ذلك وتقولان إنهما تريدان استفتاء على الاستقلال، كما تندد الحليفتان أيضا بافتتاح قنصليات في الصحراء الغربية.

وقال سكريت إن بلاده تؤيد سيادة المغرب على المنطقة وخطة الحكم الذاتي.

كما أيدت قوى كبرى، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وإسبانيا وإسرائيل هذا الشهر، اقتراح الرباط لإنهاء الصراع.

وكانت معظم الدول تؤيد على مدى سنوات فكرة إجراء استفتاء لحل القضية وهو ما اتُفق عليه في إطار وقف إطلاق النار عام 1991.

ومع ذلك لم يكن هناك أي اتفاق على الاطلاق بخصوص كيفية إجراء الاستفتاء.

وتوقفت، حتى الأمم المتحدة، في السنوات القليلة الماضية عن الإشارة لفكرة الاستفتاء مفضلة بدلا من ذلك الحديث عن السعي لحل وسط واقعي يقبله الطرفان.