الغنوشي: التحقيق مع 20 برلمانيا تونسيا بعد مشاركتهم في جلسة افتراضية

قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل لوكالة ”رويترز“، اليوم الخميس، ان وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن عشرين نائبا شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، أمس الأربعاء.

وكانت جلسة، يوم الأربعاء، هي الأولى منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد العام الماضي تعليق عمل المجلس النيابي مع تحركه إلى تعزيز حكم الرجل الواحد في إجراءات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

وردّ سعيّد على الجلسة الليلة الماضية بحل البرلمان وأمر بالتحقيق مع أكثر من نصف الأعضاء الذين شاركوا فيها.

وتمثل الجلسة العامة الافتراضية للنواب وإعلان سعيد عن حل البرلمان تصعيدا كبيرا في المواجهة السياسية في تونس بين رئيس الجمهورية وخصومه.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن من تم استدعاؤهم أعضاء في حزب النهضة الإسلامي الذي ينتمي إليه وكذلك نواب آخرون واصفا قرار سعيّد بحل البرلمان بأنه غير دستوري، وخطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد وتدمر مؤسسات الدولة.

وصوت البرلمان التونسي المجمد، اليوم الأربعاء، على إلغاء الأوامر والمراسيم التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ويعد تصويت البرلمان ضد الرئيس التونسي على إلغاء المراسيم الرئاسية ”رمزيا“، ويأتي في ظل التصعيد مع الرئاسة وخطوة تنذر بمواجهة مرتقبة، وفق مراقبين.

وعقب التصويت في تلك الجلسة، حلّ رئيس تونس مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.