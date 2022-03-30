الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لـ“مجلس الأمن القومي“ بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.

وقال سعيّد ”بناء على الفصل 72 من الدستور اعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة“.

وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة اعمالهم الأربعاء ”إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة“.

وعقد اكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.

ومثل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه اكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس.

وأضاف سعيّد في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي ”إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا“.

وأكد سعيّد انه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من ”اي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية.

الرئيس التونسي #قيس_سعيد يعلن حل البرلمان "المجمد" عقب اجتماع افتراضي للنواب مثل تحديا مباشرا لرئيس الجمهورية pic.twitter.com/n7d1yj7ZUY — إرم نيوز (@EremNews) March 30, 2022

وقال طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي ترأس الجلسة العامة التي عقدت عن بعد، اليوم، أن 116 نائبا صوتوا بالإجماع على مشروع القانون 1 لسنة 2022 الصادر في 30 مارس/آذار الجاري، المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو/تموز 2021.

من جانبه، أكد ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي، أن مجلس النواب قرر خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم إلغاء كل الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو/تموز الماضي.

وأشار مذيوب، في بيان نشره بصفحته على موقع ”فيسبوك، وقال إنه صادر عن المجلس، إلى أن اجتماع المجلس ألغى الأمر 80 لسنة 2021 الصادر في 29 يوليو/تموز الماضي والمتعلق بتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب.

وعقد البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، جلسة عامة، بشكل افتراضي عن بعد، وسط صراع محتدم حول شرعيتها ومخاوف من تفاقم الأزمة بين رئيس البلاد قيس سعيّد ومجلس النواب.