جلسة الغنوشي تثير مخاوف اندلاع "صراع شرعيات"في تونس

خيمت المخاوف من الانزلاق نحو صراع شرعيات في تونس عشية عقد البرلمان المعلقة أعماله جلسة عامة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو / تموز الماضي، و ذلك في تحد لساكن قرطاج.

وليل الاثنين، حذر سعيد البرلمان المجمد من الدفع إلى الاقتتال الداخلي قائلا إنه ليس من حق مكتبه المجمد عقد أي اجتماع وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد في قصر قرطاج الرئاسي.

وقال سعيد في مقطع مصور بثته صفحة رئاسة الجمهورية على ”فيسبوك“ مساء الاثنين ”يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها… محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو ان يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي“.

ونبه سياسيون من أن الغنوشي يريد تكرار السيناريو الليبي بخلق شرعيتين: شرعية للبرلمان المجمد وشرعية أخرى لرئيس الجمهورية الذي يجمع بيديه جل الصلاحيات بمقتضى الأمر 117 الرئاسي.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي إن ”الغنوشي دائما في الأزمات يسعى لخلق حالة النزاع حول الشرعية، يريد تقسيم الدولة، لذلك على رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته واستخدام كل الوسائل المشروعة لردع حركة النهضة حتى لا يفكر في العبث بمستقبل البلد“.

و أضاف حمدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”النهضة قالت في أكثر من مرة إنها مستقوية من الخارج، هذا نعتبره مؤشرا خطيرا، على الرئيس غلق المنافذ بشكل نهائي أمام محاولات العبث والضرب بقوة على يد العملاء والسماسرة، الذين يتصورون أن تونس يمكن أن تصبح ليبيا ثانية“.

وفي رده على السبل التي من شأنها قطع الطريق أمام محاولات الغنوشي، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي: ”أعتقد أن الوضع الاستثنائي كالذي تعيشه تونس اليوم، يتطلب اليوم اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ سيادة ووحدة تونس“.

ويحمل سياسيون تونسيون سعيد مسؤولية عودة الغنوشي إلى المناورة لاسيما بعد التباطؤ في حل البرلمان حيث وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي رسائل في هذا الاتجاه.

وطالب الطبوبي في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية بوم الثلاثاء، سعيد بحل البرلمان مؤكدا أن اتحاد الشغل يرفض بشدة وجود حكومة في الشرق وأخرى في الغرب في إشارة إلى الانقسام الذي شهدته ليبيا بعد الإطاحة بالراحل معمر القذافي.

من جانبه، قال النائب المستقل في البرلمان المجمد حاتم المليكي إن السيناريو مختلف جدا عما يحدث في تونس، إذ وقع الحسم في ليبيا في معركة مسلحة وهناك مناطق كل منطقة تعتبر نفسها تمثل الشرعية.

و أضاف المليكي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”ما يحدث اليوم مسألة منتظرة، لم تفاجئنا بعد 8 أشهر من 25 يوليو/تموز، حيث اختار رئيس الجمهورية توجيه المسار برمته لخدمة مشروعه الشخصي، وهو ما خلق ردة الفعل الحالية،فالأطراف التي ساندت إيقاف النزيف تتصور أننا سنذهب لمسار شبيه بمسار ما قبل 25 يوليو“.

وختم المليكي بالقول ”لم نر قرارات حتى بعد مجلس الأمن القومي، حيث حضر خطاب العادة دون أي إجراء أو توصيات، رئيس الجمهورية يتحدث عن خواطر وأفكار لا ترتقي أصلا لمجلس الأمن القومي، ما حدث ليلة الاثنين أضعف رئيس الجمهورية و ليس العكس“، وفق قوله.

ومن جهته، رأى النائب عن كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد وهو من النواب الذين دعوا إلى عقد جلسة الأربعاء أن تونس لن تنزلق إلى صراع حول الشرعيات رافضا ما يتم تداوله.

وقال بن أحمد في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن الهدف من الجلسة هو فقط رفع الصوت بأنه لا يمكن أن تستمر هذه الحالة التي طالت خارج القانون والدستور وفق تقديره.

وأردف البرلماني التونسي أن ”هذه الحالة باتت خارج الشرعية، لكن الناس قبلت بذلك على أمل أن تقع إصلاحات سريعة وتعود الأمور في آجال معينة إلى نصابها، لكن المسألة تحولت إلى انحراف بالسلطة ومشروع سياسي لطرف ما وإلى مراسيم تمس أسس الدولة والمجتمع“.

وأكد أنه ”لا يجب أن نعطي لهذا الاجتماع أكثر من حجمه، فهو رفع للصوت لإيقاف الانزلاق الذي يأخذنا لعواقب مجهولة“، وفق قوله.