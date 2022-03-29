موريتانيا.. الوزير الأول يقدم استقالة حكومته للرئيس الغزواني

قدم الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، استقالة حكومته مساء اليوم الثلاثاء، للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، إن ولد بلال قدم استقالة حكومته للرئيس الموريتاني خلال لقاء جمعهما عصر اليوم في القصر الرئاسي في نواكشوط.

وشكر الوزير الأول المستقيل محمد بلال مسعود الرئيس الموريتاني على الثقة التي منحها له طيلة فترة تولي مهامه، حسب ما نشرت الوكالة.

وتقدم الوزير الأول المستقيل خلال تصريح أدلى به في أعقاب استقباله بالشكر لأعضاء الحكومة المستقيلة التي عملت معه، على ما قاموا به من جهود خلال تلك الفترة من أجل خدمة الوطن.

وعين ولد بلال وزيرا أول من طرف ولد الغزواني في شهر أغسطس من عام 2020، خلفًا للوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وكان ولد بلال قبل أن يعين وزيرا أول، يشغل منصب مستشار في ديوان ولد الشيخ سيديا.

والوزير الأول المستقيل، مهندس من مواليد عام 1963 في مدينة روصو جنوب البلاد، وهو حاصل على شهادة الباكلوريا شعبة الرياضيات عام 1985، وتخرج عام 1990 من المدرسة العليا للمياه في الجزائر كمهندس رئيسي في المياه.

كما شغل في السابق، حقيبة التجهيز والنقل ثم عمل وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلال فترة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي أطاح به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في انقلاب عسكري عام 2008.

وتولى ولد بلال أيضا إدارة عدة مؤسسات حكومية أخرى، أبرزها مدير الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لفترة قصيرة خلال فترة الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

وتم تعيينه مكلفا بمهمة في ديوان محمد ولد الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وشغل حتى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة منصب مستشار في الوزارة الأولى.