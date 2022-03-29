بلينكن يتوقع إجراء محادثات "استراتيجية حقيقية" مع ولي عهد أبوظبي في المغرب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اجتماعا مزمعا، اليوم الثلاثاء، في المغرب مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيكون فرصة لإجراء محادثات ”استراتيجية حقيقية“، حسب ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته للمغرب.

وأثارت الإمارات وحلفاء آخرون للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من بينهم إسرائيل، مخاوف بشأن ما يعتبرونه غياب الالتزام من جانب إدارة الرئيس جو بايددن حيال أمن المنطقة، لا سيما ما يتعلق باحتواء إيران.

وذكرت وكالة ”رويترز“ أن اللقاء سيكون محاولة لتخفيف الخلافات مع حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج بشأن أزمة النفط وإيران وأوكرانيا.

وبحسب الوكالة، سيكون الاجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الأهم، خلال رحلة إقليمية لوزير الخارجية، والتي لم تتضمن – على غير العادة – أي توقف في دول الخليج أو محادثات مع مسؤولين سعوديين.

وقالت ”رويترز“ إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تركز على المدى الطويل على التحدي الاستراتيجي المتمثل في تنامي النفوذ الصيني، واهتمامها الآن بأزمة أوكرانيا، إلا أن أسعار النفط الخام المرتفعة للغاية أكدت استمرار أهمية منتجي النفط في الخليج.

ويكتسب لقاء بلينكن مع بن زايد أهمية خاصة في ضوء الحرب الأوكرانية، ومحاولة واشنطن والغرب الضغط على دول الخليج لإصدار مواقف تعارض سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يؤكد بلينكين على أهمية كل من الإمارات والسعودية في محادثاته مع الشيخ محمد بن زايد، ومناقشة موضوع إيران واليمن وأسواق الطاقة العالمية وتقارب الإمارات مع سوريا.

ومن المتوقع أن يطمئن بلينكين الشيخ محمد على التزام واشنطن بوقف حصول إيران على سلاح نووي، وسط سلسلة من الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن، بحسب الوكالة.

وكانت دول الخليج أوضحت أنها مع دعم الجهود للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الأوكرانية.

وحضر بلينكن هذا الأسبوع، اجتماعا بين إسرائيل ودول عربية بما في ذلك الإمارات والمغرب.