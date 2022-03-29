برلماني تونسي: الغنوشي أحد أسباب أزمة تونس بسبب تشبثه بالكرسي (فيديو إرم)

أكد النائب في البرلمان التونسي المجمد مبروك كرشيد، أن خريطة الطريق التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد تواجه خطر الانهيار؛ لأنها بُنيت على خطأ ولن تؤدي إلا إلى نتائج غير مقبولة خلافا لخيار الحوار الوطني الذي لم يذهب فيه الرئيس.

وقال كرشيد في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إن البداية التي أعلنها سعيد لخريطة طريقه خاطئة، فالاستشارة الإلكترونية التي أطلقها كانت خطوة خاطئة والنتائج لا تكون إلا خاطئة، وفق تعبيره.

وأضاف كرشيد: ”لا نعرف من شارك في الاستشارة ولا نعرف إن كانت الأرقام دقيقة أم لا، بينما لو تم إجراء حوار وطني لخرجنا باتفاقات مكتوبة تُعهد إلى لجنة مختصة لصياغتها، لكن هذا لم يحصل، وبالتالي كانت الخطوة الأولى خاطئة وإذا وصلنا إلى موعد الانتخابات في الـ17 من ديسمبر / كانون الأول المقبل بناء على هذه الخطوة الخاطئة ستكون مشاركات وهمية واستفتاء وهميا“.

ودعا كرشيد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أن يسجل اسمه في التاريخ، موضحا أن التاريخ لا يكتب إلا الإنجازات الكبرى مثل إصلاح التونسيين وتحسين دواليب الدولة وخلق الإنتاج وشعور المواطن بالعدالة.

وردا على سؤال حول موقفه من دعوة رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي إلى عقد جلسة عامة، غدا الأربعاء، قال كرشيد إنه من حيث المبدأ مع أن يعقد البرلمان جلسة تشاورية على أن لا يرأسها الغنوشي، وعلى أن تكون استشارية أي أن لا يصدر عنها قرار، مضيفا أنه من بين النواب الذين يرفضون طريقة قيس سعيد في السيطرة على الدولة، وهذا موقف سياسي.

وحول تمسك الغنوشي برئاسة البرلمان رغم تعليق أشغاله، قال كرشيد إن ”الغنوشي يعطي حجة أكثر لسعيد بوجوده على رأس البرلمان، ولو استقال في 2020 عندما طلب منه عدد من النواب ذلك لما وصل البرلمان اليوم إلى ما وصل إليه، وبالتالي فإن الغنوشي هو أحد أسباب الأزمة؛ بسبب تشبثه بالكرسي، وهذا ما خلق نوعا من النكران للبرلمان من الشعب التونسي“.

وأشار كرشيد إلى أنه كان قد دعا الغنوشي قبل أسابيع من اتخاذ الإجراءات الاستثنائية إلى الاستقالة، وقال له: ”استقل من رئاسة البرلمان حتى تريح وتستريح“، لكنه لم يستجب.

وبخصوص تشكيل عدد من الأحزاب لجبهات سياسية قال كرشيد، إنه مستعد للتحالف مع كل مكونات العائلة الوطنية، ولديه برنامج سياسي لتطوير تونس كدولة قوية تنفذ القانون بصرامة على الجميع، وتحمي الحريات وتعطي الفرص الاجتماعية، وأضاف: ”نحن مع دولة قانون وإنفاذ القانون، وهذا ما يجب أن يكون عنوان المستقبل“.