تونس.. جلسة الغنوشي لإلغاء إجراءات سعيد تعزز الانقسام في مجلس مجمّد

أحيت دعوة مكتب البرلمان التونسي الاثنين إلى جلسة عامة ستعقد الأربعاء 30 مارس / آذار لإلغاء القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد المخاوف من تفجر انقسام سياسي ومؤسساتي في البلاد.

وتباينت آراء السياسيين و المحللين، تجاه التداعيات المرتقبة لهذه الدعوة فيما تشهد تونس أزمة اقتصادية وسط مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي.

وقالت النائبة في البرلمان المجمد، سهير العسكري، إن ”سياسة الإقصاء التي كان ينتهجها الغنوشي سابقا مع النواب الذين يختلفون معه سواء في نقاشات المجلس أو في مكتب البرلمان هي نفسها السياسات التي ينتهجها اليوم حتى و البرلمان مجمد، حيث لم يتم توجيه دعوات للجلسة الإفتراضية التي تم القيام بها ولا حول البيان الذي وقع عليه 27 نائبا وفي الجلسة المقبلة سيوجهون الدعوة فقط للنواب الذين يؤيدونهم، أما الذين يعارضونهم لن تتم دعوتهم“.

وأضافت العسكري في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن ”مكتب المجلس الذي انعقد الاثنين حسب اعتقادي باطل شكليا لأنها جلسة افتراضية ونفس الشيء للجلسة العامة التي ستنعقد في 30 مارس/ آذار والأخرى التي ستلتئم في 2 أبريل“.

غير أن النائب في حركة الشعب بدرالدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان قال إن ”حركة الشعب لم تشارك في هذا الاجتماع والبرلمان بات جزءا من الماضي وتم تجميد أعماله بنص قانوني“.

و أضاف، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”مرحلة ما قبل 25 يوليو انتهت، وما علينا إلا الإعداد لانتخابات تشريعية، يجب الإسراع في تنقيح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والدستور وخوض انتخابات في أقرب وقت ممكن“.

وأكد القمودي أن ”ما قام به الغنوشي هو عمل اعتباطي لا جدوى منه، و هو مجرد تعبير عن موقف من المعركة السياسية الدائرة بعد 25 يوليو بين من ينتصر لهذه المرحلة وبين من يريد العودة بنا إلى ما قبل 25 يوليو، لكن في تقديري البرلمان انتهى“.

وبحسب البرلماني التونسي فإنه لا وجود لمخاوف انقسام سيما بعد مقارنة البعض الوضع في تونس بما يحدث في ليبيا من تنازع حول الشرعيات قائلا:“في رأيي الأمر يختلف، الدولة قائمة والأجهزة متماسكة، لا يمكن سحب الوضع في ليبيا على تونس، مجتمعنا غير منقسم وبحسب مركز سبر الأراء الأغلبية تؤيد 25 يوليو، المجتمع متماسك وينتظر تجسيد خيارات 25 يوليو“.

من جانبها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته في البرلمان عبير موسي الإثنين إنها قررت رفع قضية لإبطال قرار مكتب البرلمان في إجراء جلسة عامة لإلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية.

و دعت عبير موسي، في فيديو بثته على صفحتها بـ“فيسبوك“، قيس سعيّد إلى عزل راشد الغنوشي عبر حلّ البرلمان مطالبة إياه بالاجتماع بالنواب للحصول على تواقيع تُمكن من سحب البساط من تحت الغنوشي.

وتحمل أطراف سياسية ومحللون، قيس سعيد مسؤولية أي انزلاق في علاقة بتحركات الغنوشي التي لا تهدأ.

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن ”جبهة الرئيس تبدو ضعيفة للغاية، الجميع انفض من حوله، وهو ما جعل الغنوشي ينجح في استقطاب حلفاء جدد، كان على سعيد فتح حوار جدي حول تحديات المرحلة لا التصعيد مع الجميع“.

وأوضح العبيدي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن ”وضعية البرلمان أيضا تبدو سلاحا بيد الغنوشي، كان على سعيد حله، الغنوشي يستغل صفته اليوم كرئيس للمجلس للتحرك“.

واتخذ قيس سعيد قرارات في 25 يوليو / تموز الماضي، بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، تنص على تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة وبدأ العمل بالمراسيم الرئاسية في تحرك وصفته المعارضة، لا سيما حركة النهضة بالانقلاب وحاولت التعبئة داخليا وخارجيا للتصدي لذلك.