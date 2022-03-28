أمريكا "قلقة" حيال المسار الديمقراطي في تونس

قالت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال المسار الديمقراطي في تونس، وتدعو السلطات إلى احترام حرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين عسكريا.

وأكدت ”أوزرا زيا“ وكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان عقب زيارة إلى تونس، أهمية ”الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية“ بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

وتزايدت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد، من أغلب الأحزاب السياسية في البلاد.

وبينما تتهم المعارضة سعيّد بالانقلاب على الدستور، يرفض الرئيس الاتهامات ويقول إنه أنقذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد المالي والسياسي.

وكان الرئيس جمد أنشطة البرلمان وعزل الحكومة واستأثر بالسلطة التنفيذية، الصيف الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

واستبدل سعيّد أيضا المجلس الأعلى للقضاء مُعززا حكم الرجل الواحد.

جاء ذلك رغم تعهده بعد توليه السلطة بالدفاع عن الحقوق والحريات التي جلبتها ثورة 2011، وأنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، راشد الغنوشي، اليوم الإثنين، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع؛ للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها سعيّد العام الماضي، في تحدٍ للرئيس.

وخطوة عقد جلسات عامة من شأنها أن تثير النزاع حول الشرعية بين الرئيس ومعارضيه.

وأضاف الغنوشي، في بيان على صفحته على ”فيسبوك“، أن ”الجلسة الأولى ستعقد يوم الأربعاء وستدرس النظر في إلغاء التدابير الاستثنائية، وستخصص الثانية يوم السبت للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي“.

ومن المرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت، في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ 25 تموز/يوليو الماضي.

وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت من المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب النهضة ومن ائتلاف الكرامة ونواب من حزب قلب تونس، إضافة إلى نواب آخرين مستقلين.

وأمس الأحد، دعا 27 نائبا مستقلا ومن كتل صغيرة إلى عقد جلسة عامة.

لكن الرئيس سعيّد سرعان ما رد مُلمحا لهذه المحاولة قائلا: ”من يريد العودة للوراء فهو واهم.. فليجتمعوا في مركبة فضائية“.