حفتر يلتقي السفيرة البريطانية لدى ليبيا

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، اليوم الأحد، إنها ناقشت خلال اجتماعها في بنغازي، مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفيرة البريطانية اليوم الأحد مع حفتر في مقره في الرجمة جنوب مدينة بنغازي التي تزورها حاليا.

وغردت السفيرة هورندال عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ قائلة: ”التقيت المشير حفتر، وأبلغته بضرورة تجنب عودة الحرب وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا“.

وأضافت: ”أبلغته أن المملكة المتحدة تحث جميع الأطراف في ليبيا على التواصل مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، كما ناقشنا الغزو الروسي لأوكرانيا“.

ولم يصدر حتى مساء الأحد أي تعقيب رسمي من الجيش الوطني الليبي حول اللقاء.

وجاء اللقاء، وهو الأول الذي يجمع المشير حفتر مع السفيرة البريطانية، ضمن زيارة أولى تقوم بها هورندال الى مدينة بنغازي، تستمر عدة أيام، التقت خلالها أيضا مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وأكدت السفيرة بأن اللقاء مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ”مثمر“، قائلة عبر تويتر: ”لقاء مثمر مع علي الحبري نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم بشأن توحيد مصرف ليبيا المركزي“، وأضافت: ”ناقشنا مستقبل الاقتصاد الليبي وإمكانيات الاستثمار للمساعدة في تنويع اقتصاد“.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن الحبري بحث مع السفيرة البريطانية ”أعمال توحيد مصرف ليبيا المركزي والوضع الاقتصادي“، وناقشا أيضا ”أعمال التطوير في مجال العمل المصرفي وإعمال الحوكمة التي يجريها مصرف ليبيا المركزي للرفع من القطاع المصرفي في ليبيا“.

وكانت السفيرة قد غردت قبل عدة ساعات من الزيارة قائلة: ”بريطانيا وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في شرق ليبيا، يسعدني أن أزور مدينة بنغازي للمرة الأولى اليوم – وآمل أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة“.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة عبر توتير تغريدة جاء فيها: ”نتطلع إلى زيارة شرق ليبيا، نحن هنا لتعزيز علاقاتنا مع كل ليبيا ونحث جميع الأطراف على المشاركة في جهود المستشارة الخاصة للأمين العام لقيادة العملية السياسية.. يوم حافل أمام سفيرتنا كارولين هورندل وفريق العمل“.