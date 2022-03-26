قيس سعيد ردا على الغنوشي: "هناك مركبة فضائية فليجتمعوا فيها"

رد الرئيس التونسي قيس سعيد على دعوة رئيس البرلمان المجمدة أشغاله راشد الغنوشي، لعقد جلسة عامة، يوم الاثنين المقبل، معتبرا أن من يريد العودة إلى الوراء واهم.

وأكد قيس سعيد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن المجلس مجمّد، وأن ”أي ”قرار سيتّخذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا“.

وقال سعيّد، في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على ”فيسبوك“: ”هناك من يريد أن يجتمع خارج الفضاء.. هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها إن أرادوا لأن المجلس مُجمّد وأي قرار سيتخذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا.. من يحلم بالعودة للوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه“.

وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي إلى عقد اجتماع لمكتب البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة عامة، بعد 8 أشهر من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعماله ورفع الحصانة عن نوابه.

وقال ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن رئيس البرلمان دعا لعقد اجتماع مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المُقبل، مضيفًا أن المكتب سيعقد جلسة للنظر في جدول أعمال البرلمان في الفترة القادمة.

وتأتي دعوة الغنوشي لعقد جلسة عامة مباشرة بعد أن أصدر 27 نائبا من البرلمان ”المجمد“ بيانًا طالبوا فيه ”بعقد جلسة برلمانية تشاورية؛ من أجل التوصّل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد“، داعين بقية أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة العامة، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

يذكر أن مئات التونسيين خرجوا، يوم الأحد الماضي، في مسيرة احتجاجية بمحيط البرلمان؛ للتعبير عن رفض خيارات الرئيس قيس سعيد، لا سيما إطلاق الاستشارة الإلكترونية، والمطالبة بـ“عزل“ الرئيس والعودة إلى ”المسار الدستوري“.

وشارك في المسيرة، التي تزامنت مع احتفالات تونس بعيد الاستقلال، نشطاء ومؤيدون لحركة ”النهضة“ الإسلامية و“ائتلاف الكرامة“ القريب من الحركة، إضافة إلى ائتلاف ”مواطنون ضد الانقلاب“ و“المبادرة الديمقراطية“، وهي تنظيمات تشكلت بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد جملة الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من يوليو/تموز الماضي.

ووجّهت نائبة رئيس البرلمان ”المجمد“ سميرة الشواشي، في كلمة أمام المشاركين في المسيرة، انتقادات لاذعة لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووصفتها بـ”المنقلبة“، وتوعدتها بالمحاسبة آجلاً أم عاجلاً“، وفق تعبيرها.

الجدير بالذكر أن نائب رئيس البرلمان ”المجمّد“ طارق الفتيتي حذر، في حديث لـ“إرم نيوز“ مؤخرا، من أنّ دعوة الغنوشي وبعض النواب إلى عودة انعقاد جلسات البرلمان تنذر بالتصادم وتأزيم الوضع في البلاد.

وأكد أن لديه ”بعض التحفظات على مثل هذه الخطوة أولًا؛ لأن الإجراءات يجب أن تكون سليمة، أي أن يتم انعقاد مكتب المجلس، ويكون النصاب متوافرًا، ثم تتم دعوة النواب لانعقاد الجلسة في الآجال، سواء أكانت حضوريًا أو عن بعد“.