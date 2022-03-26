باشاغا: سنتسلم السلطة في طرابلس "قريبًا جدًا"

قال رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، مساء السبت، إن عملية تسليم واستلام السلطة ستتم في طرابلس قريبًا جدًا.

وأكد في مقابلة مع تلفزيون ”الوسط“ المحلي، أن تأجيل دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام السلطة جاء لعدم إراقة الدماء، قائلًا: ”نريد عملية سلمية سلسة، ومباشرة عمل الحكومة سيكون من طرابلس فقط ودخلنا في مرحلة خطوات التسليم والاستلام قريبا“.

واتهم باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بـ“الفساد المالي والتسبب بتعطيل الانتخابات، التي كانت مقررة في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي“، مؤكدًا أنه ”رجل سلام وليس حرب“، وأن ”الحروب التي خاضها إنما كانت دفاعا عن التداول السلمي للسلطة والانتخابات“.

ووصف حكومته بأنها حكومة مشاركة، وبرر ذلك بأن حكم ليبيا يحتاج إلى توافق في الوقت الحالي، نافيًا الشائعات، التي تتحدث عن أن حكومته ستسلم طرابلس إلى القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، كما نفى توقيع أي عقد مع الأخير، خلال لقائه به في بنغازي.

وقال باشاغا إن الأمم المتحدة غيرت من موقفها، ببيان يشكك في عملية تكليف الحكومة ومنح الثقة، التي أكد أنها كانت شفافة 100%، لكن الموقف الأممي جاء على خلفية بعض التقارير غير الصحيحة، لافتًا إلى ”التعاون مع العديد من السفارات والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ودعم جهودها لمساعدة الليبيين لإجراء الانتخابات“.

وأشار إلى أن علاقته مع تركيا متينة، ولن تتأثر بأي موقف سلبي لها تجاه حكومته، متهمًا بعض الأطراف المقيمة هناك بأنها حاولت أن تشوش عليه لدى الأتراك على زعم بأن هناك اتفاقا مكتوبا مع حفتر، موضحًا أن مصر لم تتدخل إطلاقا في تشكيل الحكومة الليبية ولم تمارس أي ضغط.

وأرجع باشاغا تخلي مصر عن الدبيبة إلى أن مصر دائما لديها عنصر مهم وهو أمنها القومي واستقرار ليبيا، منوهًا إلى أن الدبيبة لم ينجح في المهمة الموكلة إليه في ليبيا من توحيد المؤسسات والاستقرار، فأحست مصر بالخطر على أمنها، على حد قوله.

وذكر باشاغا أن الدبيبة كان يقول في المجالس الخاصة بمصراتة إنه لن يسلم السلطة وتواصل مع عدد من الدول طالبا استمرار حكومته لمدة سنتين.

وبخصوص التقارير التي تتهمه بالفساد، قال باشاغا: ”لست متهما بقضايا فساد وتناول تقرير ديوان المحاسبة ملف السيارات بوزارة الداخلية لم يكن في عهدي، وطالبنا وزارة الداخلية بالرد الرسمي على ديوان المحاسبة وأعددنا ردا قانونيا لذلك، أما الأنباء عن تخصيص مبلغ 3 مليارات لوزارة الداخلية في نهاية عهدي فغير صحيح أيضا وجاءت للتشويه“ على حد تعبيره.

وفي ظل حديث باشاغا عن قرب تسلم حكومته السلطة، تواصل حكومة الدبيبة مساعيها للبقاء في السلطة وطرح خطط للمسار السياسي في البلاد.

والأحد الماضي، أكد الدبيبة أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الانتخابات، ولا مجال لمزيد تمديد للفترة الانتقالية.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، إنه أعطى أوامر لتشكيل ”لجنة وطنية موسعة“ تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وأضاف الدبيبة في كلمته أمام وزراء حكومته، أنّ ”إنجاز الانتخابات استحقاق وطني ولن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم يكون من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات“ وفق تعبيره.