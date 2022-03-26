تونس تعلن نجاة وزير الداخلية من محاولة اغتيال وإحباط هجمات "إرهابية"

كشفت السلطات الأمنية التونسية، اليوم السبت، عن نجاة وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، من مخطط لاغتيال بواسطة سكين، مشيرة قي الوقت ذاته إلى إحباط هجمات ”إرهابية“ خطيرة كانت ستنفذ بدول مجاورة لتونس.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، إن تقدم التحقيقات حول العملية الإرهابية التي حصلت في محافظة قبلي جنوب البلاد، مؤخرا، أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر المتطرف، وذلك خلال زيارة الوزير الأخيرة إلى محافظة توزر بالجنوب التونسي.

وأشار المسؤول الأمني التونسي، إلى أنه تم توقيف عنصر بسوسة كان على علاقة بهذه العملية مع فتاة تم إيقافها في مطار تونس قرطاج الدولي، منذ عام ونصف، وكان سيتم استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة سياحية.

من جهة أخرى، قال المسؤول التونسي إن قوات مكافحة الإرهاب ومصالح وزارة الداخلية التونسية نجحت، بالتنسيق مع دول صديقة وشقيقة، في إحباط عمليات كانت ستنفذ بدول مجاورة.

ووصف الجبابلي العمليات بأنها ”إرهابية وتخريبية“، لكنه لم يكشف عن الدول التي تم التخطيط لاستهدافها بهذه الهجمات.

من جهة أخرى، قال المسؤول الأمني التونسي، إنه تم كشف خلايا متشددة منها 73 خلية من قبل وحدات الأمن الوطني، و75 خلية من قبل الحرس الوطني التونسي، وفق ما نقلته إذاعة ”موزاييك“.