إسرائيل تجري أول زيارة عسكرية رسمية إلى المغرب

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المكلف بالإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، إن إسرائيل أجرت الجمعة أول زيارة عسكرية رسمية إلى المغرب، تم خلالها، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بالرباط.

وتأتي المذكرة ضمن خطوات تنفيذ اتفاق التعاون الأمني الذي تم توقيعه خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمملكة في نوفمبر 2021.

وقال أدرعي في عدة تغريدات على تويتر: ”إن أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية إلى المغرب اختُتمت اليوم بمشاركة كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، الميجر جنرال تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين، إلى جانب قائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات.“

وأضاف“ وخلال الزيارة التي احتضنتها الرباط التقى القادة الإسرائيليون مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وقادة الأركان العامة بمن فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات.“

اختتام أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية الى المغرب 🇲🇦 🕊 🇮🇱 بمشاركة كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان وقائد لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات العميد .ج. pic.twitter.com/8mqx1Naet7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2022

وبحسب أدرعي، ”استعرض قادة الجيش المغربي خلال الاجتماعات هيكلية قوات الأمن والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري“.

وأشار إلى أن ”الميجر جنرال تال كالمان استعرض من جهته، هيكلية جيش الدفاع والتحديات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها جيش بلاده خبرة عسكرية كبيرة“.

وكان الاتفاق الذي وقعه بيني غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، قد ركز على التعاون الأمني بين البلدين ”بمختلف أشكاله“ في مواجهة ”التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة“.

كما سيتيح الاتفاق، للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا، إضافة إلى التعاون في التخطيط للعمليات والبحث والتطوير.

وفي السنوات الأخيرة، أولى المغرب المجال العسكري، أهمية بالغة، تمثلت باستيراد أحدث الأسلحة و المعدات من عدة بلدان، على رأسها إسرائيل و الولايات المتحدة، كما توجه نحو الصناعة العسكرية للتخفيف من فاتورة الاستيراد.

كما تمثل ذلك الاهتمام، بتدعيم القوات المسلحة الملكية بدماء جديدة، عبر إعادة فرض التجنيد الإجباري، وتطوير إمكانياتها من خلال التدريبات العسكرية الدولية.

وأنهى الجيشان المغربي و الأمريكي يوم الجمعة بمدينة أغادير، الاتفاق حول تفاصيل مناورات الأسد الإفريقي المنتظر أن تقام في جميع أنحاء المملكة في النصف الثاني من يونيو، كما ستجرى أجزاء من التمرين في تونس والسنغال وغانا حسب تقرير لموقع ”هسبريس“.