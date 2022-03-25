"جون أفريك": الرئيس التونسي"استنسخ" قانون مكافحة المضاربة الجزائري

كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا لمحاربة الاحتكار والمضاربة مستنسخ تماما من القانون الجزائري، وذهب التقرير إلى الحديث عن ”سرقة أدبية مثبتة“.

وأصدر سعيد قرارا بمعاقبة المضاربين والمحتكرين بصرامة، ويستهدف المتورطين في تخزين أو إخفاء البضائع التي تسبب نقصًا أو اضطرابًا في السوق، وهو قرار يأتي في سياق نقص المواد الغذائية الأساسية.

واعتبر تقرير ”جون أفريك“ أنّ ”المشكلة المطروحة اليوم أنه بعد الفحص الأول تبين أن النص هو نسخة طبق الأصل من القانون الذي اعتمدته الجزائر في 20 ديسمبر / كانون الأول 2021 ولا سيما في مواده 1 و 2 و 15 ولكن أيضًا في مجمل النص مع بعض ترتيبات مغايرة، وهو ما أثار السخرية على الشبكات الاجتماعية وشعورا بعدم الارتياح لدى التونسيين، وفق تعبيره.

وبحسب التقرير ”يحاول بعض كبار موظفي الدولة إخفاء إحراجهم بافتراض أن ”الذين صاغوا هذا المرسوم تأثروا بالنسخة الجزائرية في ممارستهم للقانون المقارن“ لكن الحجة ضعيفة، ويبدو أن السرقة الأدبية مثبتة، كما أنه من غير المألوف في تونس استنساخ عبارات شدّت انتباه المراقبين“.

وفي كلا النصين يتبنى المشرع تعريفًا متطابقًا لمصطلحات المضاربة غير المشروعة وندرة السلع واستخدام الوسائل الإلكترونية، ولم يتم من قبل طرح أي من هذه المفاهيم في المنظومة التشريعية التونسية وخاصة جميع القوانين المنظمة للتجارة، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أنّ النسخة التونسية من المرسوم الجزائري ”تتجاهل التزام الدولة بتزويد السوق بالمواد الضرورية والأساسية لكنها تكرر نفس العقوبات التي تصل إلى مصادرة البضائع“.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي كريم بوزويتة قوله ”لقد أعيد إنتاج النص الجزائري كما هو دون مراعاة مبدأ تناسب الجمل“.

وأشار تقرير ”جون أفريك“ إلى أنه صدر في نفس الوقت مرسومان رئيسيان آخران، أحدهما بالمصالحة الوطنية والآخر بشأن الشركات الأهلية، وينص المرسوم 14 بتاريخ 20 آذار / مارس 2022 على سلسلة من العقوبات المشابهة لتلك التي اتخذتها الجزائر، بغرامات تتراوح من 100 ألف (حوالي 700 دولار) إلى500 ألف دينار(حوالي 3500 دولار) مصحوبة بأحكام بالسجن من عشر سنوات إلى مدى الحياة عندما ترتكب الجريمة في عصابة منظمة أو تنطوي على تهريب.

واعتبر التقرير أنّ بعض البنود تتعارض مع القوانين التونسية لا سيما وأن نظام الإجراءات الاستثنائية الذي يحكم تونس منذ سبتمبر / أيلول 2021 ينص على أن المراسيم يجب أن تكون مرتبطة بهذا الوضع الاستثنائي، وهو ما لا ينطبق على المراسيم الصادرة في 20 مارس / آذار“، وفق قوله.