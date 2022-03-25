الجزائر تتسلم المعارض محمد بن حليمة بعد ترحيله من إسبانيا

سلمت إسبانيا العسكري الجزائري المعارض محمد بن حليمة لبلاده، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث وصل على متن طائرة إسبانية وجرى تسليمه لرجال الأمن الجزائريين في المطار.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خروج المعارض الجزائري من طائرة إسبانية، بعد وصولها لمطار الجزائر، وكان محاطا برجال الأمن، قبل تسليمه للسلطات الجزائرية مقيدا وترحيله في سيارة للشرطة.

وانتشرت أنباء في وقت سابق أفادت بعزم إسبانيا ترحيل بن حليمة وتسليمه إلى السلطات الجزائرية بعد صدور مذكرة ترحيل دولية بحقه من جانب السلطات في بلاده.

كما كان آخر فيديو نشره محمد بن حليمة على قناته على ”يوتيوب“ يوم الـ 22 من مارس/ آذار الحالي، من داخل مركز لترحيل اللاجئين في فالنسيا، يتوجه فيه إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزير الداخلية فيرناندو مارلاسكا، ويناشدهما مراجعة قرار ترحيله؛ لأن فيه تهديدا لحياته.

ونشر بن حليمة قبل ذلك تسجيلا صوتيا، لشخص يحاول إقناعه باللهجة الجزائرية بالعودة إلى بلده الأصلي، ووعده تسليمه وثيقة تقضي بكف البحث عنه، في إطار ما يسمى بقانون المصالحة، إلا أنه أبدى عدم ثقته بهذا الوعد، وتخوفه من الاعتقال.

وناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإسبانية عدم تسليم المعارض الجزائري، وكتبت عبر ”تويتر“: ”نناشد السلطات ووزارة الداخلية الإسبانية‬ بالتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم ترحيل طالب اللجوء والناشط المناهض للفساد محمد بن حليمة‬ إلى الجزائر،‬ حيث قد يتعرّض للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“.

وكان محمد بن حليمة أحد عناصر جهاز المخابرات الجزائرية، ثم فرّ من الجزائر في سبتمبر/ أيلول 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي، الذي دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.

ووجهت إليه المحكمة العسكرية بالجزائر بعض التهم، أبرزها إهانة المؤسسة العسكرية الجزائرية.

وظهر في أكثر من مقطع فيديو مصور عبر ”يوتيوب“، ليروي قصصا بخصوص تلك المؤسسة، وما يشوبها من فساد ومخالفات أخلاقية، وهي الاتهامات التي تصفها الجزائر بالادعاءات الكاذبة.

وحكم على بن حليمة العريف السابق البالغ من العمر 32 عاما غيابيا في بلده في مارس 2021، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة ”نشر معلومات كاذبة“، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.

وطلبت الحكومة الجزائرية من حكومة فرنسا اعتقاله وتسليمه لها، بموجب عضوية البلدين في الإنتربول الدولي، لذا هرب من جديد إلى بلجيكا ومنها إلى البرتغال ثم إسبانيا، حيث ألقي القبض عليه في 17 مارس الحالي.

وكان بن حليمة قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا، وبررت الشرطة الإسبانية إجراءات الترحيل باتهامه بممارسة ”أنشطة منافية للأمن القومي أو من شأنها أن تقوض علاقات إسبانيا مع دولة أخرى“، بحسب تصريح صحفي لمحاميه.