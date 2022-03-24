تونس.. إضراب عمال البلديات يغرق العاصمة في أكوام من القمامة

أحدث إضراب عام يخوضه عمال نظافة في تونس موجة من الفوضى، وتسبب في انتشار أكوام من القمامة وسط الشوارع.

وأثار ذلك استياء التونسيين ومخاوفهم من حدوث كارثة بيئية تعم المدن التونسية التي تستعد لاستقبال موسم سياحي جديد.

ويخوض عمال النظافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، إضرابا عن العمل يستمر إلى يوم غد الجمعة.

ويطالب المضربون عن العمل بتعديل قوانين الشغل الخاصة بهم، وبالحصول على منح خاصة تتماشى وطبيعة عملهم والمخاطر التي يتعرضون لها.

وقال مصدر من الجامعة العامة للبلديين (نقابة عمّال النظافة) في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن الإضراب جاء بعد استنفاد كافة المحاولات التي خاضتها النقابة للحوار مع السلطات المشرفة على المجالس المحلية (وزارة الداخلية ووزارة البيئة) دون التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب التي كان قد عرضها عمال النظافة في جلسات حوارية سابقة.

وأوضح المصدر، أن من أبرز هذه المطالب تمثل في ”وضع نظام أساسي منظّم لعمل هذه الفئة من العمال والأخذ في الاعتبار الشهادات العلمية التي تحصلوا عليها وتنظيم جدول الرواتب الشهرية وفقا للمستوى التعليمي لكل فئة من هؤلاء العمّال“.

يضاف إلى ذلك ”تمييز العمال بمنح خاصة بقيمة 200 دينار (نحو 72 دولارا) كتعويض عن المخاطر الصحية التي يتعرض لها عمال النظافة خلال عمليات جمع القمامة“.

ودعت الجامعة العامة للبلديين في بيان لها كافة العمال في البلديات والوكالة البلدية للخدمات البيئية والوكالة البلدية للتصرف إلى الالتزام بالإضراب أيام 23 و24 و25 مارس / آذار الجاري، والتجمع في البلديات المجالس المحلية) والمنشآت البلدية.

والإضراب هو الثاني من نوعه الذي يخوضه عمال البلديات منذ مطلع العام الحالي، بعد إضراب يومي 20 و21 فبراير / شباط الماضي، ما أثار تذمر المواطنين وانتقادهم للسلطات التي فشلت في إيجاد حلول والتوصل إلى اتفاقات تنهي هذه الأشكال الاحتجاجية التي تلقي بظلالها على المعيش اليومي للتونسيين.

وعاين ”إرم نيوز“ تراكم أكوام من القمامة في شوارع العاصمة تونس، في غياب أي تدخل من السلطات للعودة إلى الحوار ومحاولة كسر الإضراب ورفع القمامة على الأقل.

ويشمل الإضراب أيضا كافة الخدمات والمرافق الإدارية التي توفرها البلديات (المجالس المحلية) وهو ما تسبب أيضا في تعطّل عدة مشاغل إدارية في علاقة بالبلديات.

وعبّر مواطنون عن غضبهم من استمرار تراكم القمامة في الشوارع التونسية، تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية بحرية أمس إلى تونس، بعد غياب طال أكثر من سنتين، وهو ما يعطي رسائل سلبية إلى السياح ويقدم صورة قاتمة عن الوضع العام في تونس، وفق قولهم.