باشاغا: ممارسات حكومة الدبيبة تهدد بانهيار وقف إطلاق النار وتقويض الانتخابات

حذر رئيس الوزراء المكلف من البرلمان الليبي، مساء الأربعاء، المجتمع الدولي، من أن ممارسات حكومة عبدالحميد الدبيبة، تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وقال باشاغا، في بيان له، إن ”استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف، يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات“، معتبرا أن ”هذا الأمر يشكل انتهاكا فاضحا لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية“.

وشدد باشاغا على أن ”ضمان إجراء الانتخابات على أساس دستوري ونزيه وشفاف، يتطلب بالضرورة تظافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه حكومة الدبيبة“.

واتهم باشاغا حكومة الدبيبة بـ“الاستمرار في اغتصاب السلطة واحتلال المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس استنادا على فرض الأمر الواقع واستغلالا لحرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري“، وفق تعبير البيان.

وحض البيان ”كافة الأطراف على التعامل بإيجابية في سبيل إنجاز المسار الدستوري الذي قال إنه سيكون أساسا للانتخابات التي تعهدت حكومته ولا زالت بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا“.

ورحب باشاغا في الوقت ذاته، بـ“مساعي البعثة الأممية وجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشأن دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يتم اختيارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة“.

وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في إطار عملية سلام تهدف لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

وقالت مسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة لمجلس الأمن، في وقت سابق، إن ”أزمة النزاع من أجل السيطرة على السلطة التنفيذية في ليبيا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وتشكيل حكومات موازية“.

وقالت روزماري ديكارلو: ”تواجه ليبيا الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، ما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى وتبديد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين“.

وأعلن البرلمان انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة التي كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات، وعُين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.

لكن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة، ما تسبب في تعبئة الفصائل المسلحة الداعمة لكل جانب لقواتها داخل العاصمة وحولها.

وتسعى الأمم المتحدة لحل الأزمة بالضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة قريبا، وطلبت من المؤسسات السياسية الانضمام إلى لجنة لحل الخلافات الدستورية والقانونية التي تسببت في فشل إجراء الانتخابات.