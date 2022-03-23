الرئاسي الليبي يدعو لتحييد النفط عن التجاذبات السياسية

حث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، المؤسسة الوطنية للنفط، على ”البُعد عن التجاذبات السياسية“، الحاصلة في البلاد حاليًا.

وأكد المنفي، خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمتابعة سير العمل بمؤسسة النفط، والصعوبات التي تواجهها ”أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والنأي به بعيدًا عن التجاذبات السياسية، باعتبار مواردها مُلكًا لكافة الليبيين“.

كما أشاد المنفي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، بجهود العاملين في المؤسسة النفطية من خلال إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل بسرعة كبيرة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعترضهم.

ووجه إلى ضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا.

ومن جهته، أشاد صنع الله بدعم المجلس الرئاسي لخطط وبرامج المؤسسة، حتى تطور آلياتها في التنقيب، والإنتاج، والتصدير، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي تعصف بأسواق النفط والغاز في العالم.

كما بين صنع الله، ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط، للعام 2022، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

وكان مصطفى صنع الله رفض في اجتماعه، يوم أمس الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيري المالية والتخطيط، عرضًا بتحويل 8 مليارات دولار من حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي، لتمويل حاجات الحكومة.

ونقلت صحيفة ”الساعة 24“ المحلية أن صنع الله أبلغ المجتمعين، ومن بينهم الوسيط عبدالمجيد مليقطة، التزامه بكتاب رئيس مجلس النواب بتجميد إيرادات النفط إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون، أكد في تصريحات صحفية، يوم الجمعة الماضي، أن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1.233 مليون برميل يوميًا مقابل 1.100 مليون برميل، منتصف الأسبوع الماضي.

وأظهر أحدث البيانات الخاصة بتتبع مستويات الإنتاج، أن مؤسسة النفط أضافت إلى إنتاجها نحو 313 ألف برميل خلال 5 أيام بعد تعافي الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل النفطيين.