برلماني تونسي: إقصاء الأحزاب السياسية إجهاض للمسار الديمقراطي (فيديو إرم)

أكد البرلماني التونسي بدر الدين القمودي القيادي في حركة ”الشعب“، أن أي حديث عن إقصاء الأحزاب السياسية يعد إجهاضا للمسار الديمقراطي، مؤكدا أن حركته ليست ”حزب الرئيس“ وأن الرئيس التونسي لم يأت من خلفية حزبية.

وشدد القمودي، في مقابلة مع ”إرم نيوز“ على أن حركة ”الشعب“ ساندت المسار الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو / تموز الماضي لكنها ستتصدى لأي مسعى منه لإقصاء الأحزاب من الحياة السياسية.

وقال: ”نحن لم ندّع بأننا حزب الرئيس والرئيس لم يأت من أي حزب سياسي ولم يعلن أنه يستند إلى حزب سياسي، ونحن نؤمن أن الحياة الديمقراطية تقوم على حياة حزبية نظيفة ومتعددة وأي حديث عن إقصاء الأحزاب من الحياة السياسية هو إجهاض للمسار الديمقراطي ونرفضه“.

وتابع: ”حتى اللحظة لم نر توجها من السلطة السياسية في هذا الاتجاه، ولكن إن حصل ذلك سيكون لنا موقف دفاعي عن الحياة السياسية وسندافع عن المسار الديمقراطي والتجربة الديمقراطية التونسية“.

واعتبر القمودي أن ما حصل في 25 يوليو / تموز ”كان تتويجا لنضالات طيف سياسي واجتماعي على امتداد العشرية الماضية، والكثير رحبوا بهذا المسار باعتبار أنه رفع شعار مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وطي صفحة الماضي، ولكن للأسف الشديد فإن مجال التعثر هو البطء في عملية المحاسبة التي ننتظرها وهي العنوان الأبرز لهذا المسار وبالتالي لا يمكن الحديث عن مسار دون محاسبة اللصوص والفاسدين“ وفق تعبيره.

وأكد البرلماني التونسي أن ”الإجراءات اللازمة لإنجاح مسار 25 يوليو / تموز هي القيام بإصلاحات عميقة في علاقة بالنظام الانتخابي وقانون الجمعيات والأحزاب، وكذلك الدستور التونسي، حتى نوفر مناخا سياسيا سليما لانتخابات تتم في ظروف لا تفرز نتائج الانتخابات السابقة، ثم فتح ملفات الفساد والمحاسبة، ومعالجة الجانب الاجتماعي والاقتصادي، لأن لحظة 25 يوليو / تموز عبرت عن أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة تعيشها تونس، ولا يمكن الحديث عن نجاح هذا المسار دون الاستجابة للمطالب الاجتماعية بتوفير المواد الأساسية والتشغيل والتنمية والمساواة بين الجهات والعدالة الاجتماعية“.

وبخصوص الحرب التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد على المحتكرين قال القمودي: ”كنت أتمنى أن تكون هذه الحرب عملية مستمرة باعتبار أن محاربة المهربين والمحتكرين هي تنفيذ لقوانين موجودة، ويجب أن لا تقتصر على حملات يطلقها الرئيس، لأن ذلك يكشف عن تقصير وتورط أطراف من داخل الإدارة في مثل هذه العمليات“ وفق قوله.

وأشار القمودي في سياق آخر إلى أن ”عدم إطلاق برنامج الصلح الجزائي يعود إلى غياب نص قانوني ينظمه“ وقال إن ”البعض يرى فيه مخرجا للوضع الاقتصادي الحالي وتسوية لبعض من تعلقت بهم ملفات فساد، وتحويل الأموال إلى التنمية، وهذا موضوع ينتظر صدور نصوص قانونية حتى ينفذ“.