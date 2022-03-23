تاريخ النشر:
23 مارس 2022 16:39 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2022 16:45 GMT
تشمل الابتكار والصيانة.. تعاون إسرائيلي مغربي لتطوير صناعة الطيران المدني
وقعت وزارة الصناعة المغربية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة اتفاقية تعاون في مجال صناعة الطيران المدني اليوم الأربعاء في الرباط. وقال وزير
وقعت وزارة الصناعة المغربية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة اتفاقية تعاون في مجال صناعة الطيران المدني اليوم الأربعاء في الرباط.
وقال وزير الصناعة المغربي رياض مزور بعد توقيع الاتفاقية مع رئيس الشركة الإسرائيلية عمير بيريتس إن مذكرة التفاهم تشمل أنشطة الابتكار والصيانة والتحول.