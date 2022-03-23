تشمل الابتكار والصيانة.. تعاون إسرائيلي مغربي لتطوير صناعة الطيران المدني

وقعت وزارة الصناعة المغربية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة اتفاقية تعاون في مجال صناعة الطيران المدني اليوم الأربعاء في الرباط.

وقال وزير الصناعة المغربي رياض مزور بعد توقيع الاتفاقية مع رئيس الشركة الإسرائيلية عمير بيريتس إن مذكرة التفاهم تشمل أنشطة الابتكار والصيانة والتحول.