هل يؤسس تقارب قيس سعيد واتحاد الشغل لمرحلة جديدة في تونس؟

حملت التصريحات الأخيرة لأمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، بوادر تقارب مع الرئيس قيس سعيد؛ ما قد يفتح الباب أمام هدنة اجتماعية وخلق مناخ ملائم للمفاوضات والتواصل مع المانحين الدوليين، وفق ما أكده محللون.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، أمس الثلاثاء، إن مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول المسائل الاجتماعية لا تختلف عن مواقف المنظمة النقابية، معتبرا أن ”ما يحصل أمر طبيعي ونتيجة لتراكمات طويلة لعشرية كاملة“، وأنّ ”من قاد التحركات هم النقابيون والنقابيات، والانتفاضة الشعبية الطوعية حصلت باعتبار أن الناس ضجرت من المشهد السياسي آنذاك“، وفق تعبيره.

وذكر الطبوبي بأن ”موقف الاتحاد كان واضحا من الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، وسيكون دائما إلى جانب الشعب“، لكنه ذكر بأن اتحاد الشغل ”لا يعطي شيكا على بياض لأي كان“، وفق تعبيره.

ويمثل موقف الطبوبي تحولا لافتا، حيث لم يكف طيلة الفترة الماضية عن انتقاد سعيد وحكومته، وإرسال إشارات ترفض توجهات الرئيس التونسي، وفق محللين.

وقالت هادية العرفاوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي، ”إن الاتحاد كان دائما مع مسار 25 تموز/ يوليو، في إشارة إلى الحراك الذي عرفته تونس في هذا التاريخ قبل أن يتخذ فيه سعيد إجراءات أطاحت بالبرلمان والحكومة معًا.

وأضافت في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”هذا الدعم ليس شيكا على بياض، فقد طالبنا بخريطة طريق في ظل الوضع المعقد الذي تشهده البلاد، واليوم هناك ارتفاع كبير في الأسعار، والاتحاد يمد يده للتفاوض دائما وللحوار رغم أنه انتظر منذ فترة طويلة“.

واعتبرت أطراف سياسية تونسية أن خطاب الطبوبي يؤكد أن ”العلاقة ستشهد تحولا لافتا، بعد ما تم تداوله عن توتر شاب العلاقة في وقت سابق خاصة بعد رفض المنظمة النقابية للإصلاحات التي تطرحها الحكومة التي عينها سعيد“.

في الإطار ذاته، لفت عضو المكتب السياسي لحركة ”الشعب“، أسامة عويدات، إلى أن ”هناك قواسم كبرى بين المنظمة والرئيس في علاقة بالمضمون الاجتماعي وبالمشروع الوطني وبالسيادة الوطنية“.

وأضاف عويدات في تصريح لـ“إرم نيوز“، أننا ”نشترك في حركة الشعب في هذا مع رئاسة الجمهورية ومع الاتحاد، وهذا كان خطابنا منذ 2019، تونس محتاجة لمشروع وطني وهذا ما نتقاسمه مع الرئيس سعيد، واتحاد الشغل سبق أن دعم مسار 25 تموز/ يوليو، وهذا ما عبر عنه الأمين العام اليوم، أما نقد الاتحاد فقد اقتصر على البعد الاجتماعي فقط“، وفق رأيه.

ومع ذلك، يرى محللون أن العلاقة بين الاتحاد وسعيد، شهدت تدهورا، ولا يمكن أن تعود إلى طبيعتها بسرعة، وقال المحلل السياسي خليل الرقيق، إن التقارب بين الرئيس والاتحاد موجود منذ 25 تموز/يوليو ، حيث إن هناك رؤى يتقاسمها الطرفان، والآن بدأ يغيب صوت الانفعالات ويحضر صوت الحقيقة“، بحسب قوله.

وأكد الرقيق في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”لا مفر بالنسبة للاتحاد ولا لسعيد من الاتفاق لإنقاذ البلاد أولا؛ إذ على المنظمات الاجتماعية والسلطة التوافق على برنامج يقنع المانحين الدوليين لصرف القسط الأول من القرض الذي تريده تونس، كما أن الطبوبي والرئيس والاتحاد يدركون النداءات المخاتلة لانضمام الاتحاد إلى المعارضين لمسار 25 تموز/ يوليو“، وفق تعبيره.

وختم المحلل السياسي التونسي بأنه ”من السابق لأوانه الحديث عن تأسيس علاقة جديدة بين الاتحاد والرئيس سعيد، لكن يمكن الحديث عن بداية خفض للتوتر في اللهجة بين الطرفين“.