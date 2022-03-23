تونس... الصحفيون يصعدون بالتزامن مع إحالة زملاء لهم لـ"القضاء"

أقرت نقابة الصحفيين التونسيين، يوم الأربعاء، إضرابا عاما في الإعلام العام، في الأول من نيسان/أبريل؛ رفضا لمحاولات الرئيس قيس سعيّد، السيطرة على الإعلام العمومي، وإصرار السلطة على تهميش القطاع، حسبما قالت مسؤولة في النقابة لـ“رويترز“.

جاء ذلك في الوقت الذي يلاحق فيه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ثلاثة صحفيين؛ على خلفية نشر خبر يتعلق بتفكيك ”خلية إرهابية“ في محافظة القيروان، حيث تستعد نقابتهم لتحرك احتجاجي في هذا الجانب.

وقال محامي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رحال الجلالي، إن ”النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت، اليوم الأربعاء، بالتمديد في الاحتفاظ بمراسل إذاعة ”موزاييك“ بالقيروان الصحفي خليفة القاسمي، وإحالته بعد غد الجمعة 25 آذار/مارس الجاري، على قاضي التحقيق بالقطب“.

وأضاف الجلالي في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن ”النيابة العامة أذنت أيضا بإحالة رئيس تحرير قسم الأخبار بالإذاعة حسين الدبابي والصحفية أمل المناعي في حالة تقديم للإدلاء بشهادتهما؛ وذلك على خلفية نشر خبر متعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان“.

وأثار الإجراء ”مخاوف النقابة من المساس بالحريات الصحفية وإحالة صحفيين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب“.

وقالت في بيان لها، إن الاستماع إلى الصحفي الذي نشر الخبر، بصفته ”ذا شبهة“ يُعتبر سابقة خطيرة، ”خلافا للخطاب الرسمي المفاخر بحماية الحقوق والحريات“.

وتستعد نقابة الصحفيين لتنظيم تحرك احتجاجي، يوم الجمعة، تزامنا مع مثول الصحفيين أمام قاضي التحقيق، للتنديد بهذا الإجراء والتحذير من المساس بالحريات الصحفية.

وأكدت نقابة الصحفيين في البيان المشترك مع عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية في تونس، ”تعارض هذا القرار القضائي في الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية،التي صادقت على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والذي كرس في مادته 19 الحق في حرية التعبير“.

وأوضحت في بيانها أن ”الصحفي لا يكون مجبرا على كشف مصادره إلا عند توفر ثلاثة شروط متلازمة“.

وتابع البيان: ”أولا أن يصدر الإذن من القاضي المختص، ويجب أن يكون مكتوبا حتى يتسنى للدفاع تقييم مدى توفر باقي الشروط“.

وثانيا بحسبه، ”يجب أن تكون الغاية من كشف المصدر تفادي جرائم من شأنها أن تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية، في حين أن هذه القضية تتعلق بنشر خبر حول عملية قبض على مجموعة يشتبه في كونها إرهابية دون أي تفاصيل أخرى، ولم يفلح القضاء في إثبات توفر هذا الشرط“.

وثالثا، كما أفادت النقابة بأنه ”يجب أن تكون المعلومات المراد كشفها من صنف المعطيات التي لا يمكن الحصول عليها، وهو ما يعني أن على القاضي المختص أن يثبت للدفاع أنه بذل كل ما في وسعه للحصول على المعطيات التي يروم الحصول عليها ولم ينجح في سعيه“.

وتابع البيان: ”إذ إن الصحفي لا ينتمي لمساعدي القضاء حتى يقوم بمد القضاة بمصادره خارج الشروط الثلاثة المذكورة آنفا“.