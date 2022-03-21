على حدود الجزائر.. المغرب وفرنسا يجريان مناورات عسكرية مشتركة

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان الاثنين إن مناورات مشتركة مغربية فرنسية تجري حتى 25 آذار/مارس في منطقة الرشيدية شرق البلد.

و“شركي 2022″ تمرين ”يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية، ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي“، وفق البيان.

وانطلقت المناورات منذ الأول من آذار/مارس في الرشيدية الواقعة في ”المنطقة الشرقية“ العسكرية الجديدة التي أنشأها المغرب مؤخرا على طول حدوده مع الجزائر.

وأوضحت القيادة العامة للجيش المغربي أنه ”تم تنفيذ أعمال التخطيط لهذا التدريب، بشكل مشترك، بين المسؤولين العسكريين في البلدين، منذ شتنبر (أيلول/سبتمبر) الماضي، في فرنسا والمغرب“.

وتتم هذه التدريبات بشكل دوري في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وفق ما أفادت السفارة الفرنسية في المغرب.

وكان آخرها في الفترة من 23 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيو 2021 في منطقة ورزازات جنوب المغرب.

وأضافت السفارة أن فرنسا نشرت في ”شركي 2022“ إمكانات جوية بينها لواء القتال الجوي الرابع وعناصر من مشاة البحرية ومدرعات وست طائرات هليكوبتر من طراز ”غازيل“ و“بوما“ و“كيمان“.

وجاء إنشاء المنطقة العسكرية المغربية الجديدة في وقت يشهد توترا بين الرباط والجزائر، لا سيما بشأن الصحراء الغربية والتقارب الأخير بين المغرب وإسرائيل.

وقالت مجلة القوات المسلحة الملكية المغربية إن إحداث المنطقة الجديدة يهدف إلى ”ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات لتحقيق قدر أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام الموكولة إليها“.

وبحسب المجلة ستساهم هذه المنطقة العسكرية الجديدة في ”الحدّ من الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، وكذلك تعزيز القدرات الدفاعية، وضمان سلامة وأمن البلاد“.

ويقود هذه المنطقة العسكرية الجنرال محمد مقداد، أحد قادة القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، المعروف بإنجازاته العسكرية بالصحراء.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وتدهورت العلاقات المغربية الجزائرية بشكل كبير عندما أعلنت الجزائر في آب/أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب ”أعمال عدائية“ ضدها.

وردت المملكة حينها معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها ”مبرراته الزائفة“، كما اتهمت الرئاسة الجزائرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“.

والتزم المغرب حينها الصمت إزاء الموضوع، ولم يصدر أي بيان عن السلطات المغربية على اتهامات الرئاسة الجزائرية.