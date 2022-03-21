نواب ليبيون لـ "إرم نيوز": سعي الدبيبة لإطلاق حوار وطني محاولة لكسب الوقت

اتهم نواب و سياسيون ليبيون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة كسب الوقت و خلط الأوراق، من خلال اعتزامه تشكيل لجنة لقيادة حوار وطني حول الانتخابات والقاعدة الدستورية، مشددين على أن هذه المبادرة تواجه رفضا واسعا من قبل البرلمان.

و يوم الأحد، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه سيتم تشكيل لجنة لإجراء حوار وطني حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الانتخابات، ولا مجال لمزيد تمديد للفترة الانتقالية.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، إنه أعطى أوامر لتشكيل ”لجنة وطنية موسعة“ تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

حيال ذلك، أكد مصدر مقرب من رئاسة البرلمان الليبي لـ ”إرم نيوز“ أن المجلس لن يقبل بأي مبادرة يكون مصدرها الدبيبة خاصة و أن البرلمان سبق وأن أصدر قوانين يعمل على تعديلها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وفق المصدر ذاته.

وأضاف المصدر أن قرار الدبيبة تشكيل اللجنة يأتي كمحاولة منه لتنفيذ مبادرته الخاصة بالانتخابات من خلال تجهيز قانون وإرساله إلى البرلمان للمصادقة عليه ثم يوقعه بشكل نهائي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مشيرا إلى أن البرلمان لن يقبل بهذه الخطة لأنها تهدف بالأساس إلى كسب الوقت و تمديد بقاء الدبيبة في السلطة.

واستنكر نواب و سياسيون تحدثوا لـ ”إرم نيوز“ خطوة الدبيبة الذي كثف في الآونة الأخيرة من دعواته إلى إنجاز الانتخابات رغم إخفاق حكومته في تنظيمها في موعدها المحدد بالـ 24 من ديسمبر / كانون الأول الماضي.

واعتبرت عضو البرلمان الليبي سلطنة المسماري أن ”تصرف الدبيبة محاولة جديدة لخلط الأوراق ومحاولة للقفز على مهام هو غير مناط بها، لا سيما أن حكومته هي حكومة تصريف أعمال ولا تملك أي شرعية لاتخاذ أي قرار أو مبادرة بعد منح البرلمان الثقة لحكومة الاستقرار الوطني“.

وأضافت المسماري في تصريح أدلت به لـ ”إرم نيوز“ أن ”البرلمان أنجز قوانين الانتخابات و شكل بمعية المجلس الأعلى للدولة لجانا من المجلسين لمعالجة كل العوائق التي تواجه هذه القوانين لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، منوهة إلى أن هناك توافقا حولها“.

وأوضحت البرلمانية الليبية أن ”لا أحد يرفض الانتخابات في ليبيا ومجلس النواب أنجز كل الاستحقاقات في هذا الإطار، لكن الدبيبة يحاول كسب الوقت و شراء أصوات الليبيين، و التدخل في قضايا ليست من اختصاصاته“ على حد قولها.

ومن جهته، قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن الدبيبة يقوم بمناورة جديدة في إطار محاولته اللعب بكل الأوراق لكسب المزيد من الوقت والاستيلاء على موارد الليبيين وأموالهم، معتبرا أن ”هذا هاجسه الأساسي وسبب تمسكه بالسلطة التي تم إنهاؤها من خلال مجلس النواب الذي يعد السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في البلاد“.

ولفت الترجمان في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إلى أن ”رئيس حكومة الاستقرار البيبية، فتحي باشاغا استلم كل المقار في الشرق الليبي، مشددا على أن الأمور باتت محسومة“ على حد تعبيره.

بدوره، وصف المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم الخطوة التي قام بها الدبيبة بأنها ”خطوة عبثية“، معتبرا أنها لن تزيد الوضع الليبي إلا سوءا وتعقيدا.

و قال إبراهيم بلقاسم، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن خطوة من هذا النوع لن تقبل بها أطراف عدة،باتت تحمل خصومة سياسية مع حكومة الوحدة الوطنية.

و أكد بلقاسم أن ”الدبيبة انتهى سياسيا و لا يمكن التعويل على نجاح أي مبادرة يطلقها هو أو حكومته“ على حد قوله.

والأحد الماضي، أكد الدبيبة، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الانتخابات، ولا مجال لمزيد تمديد للفترة الانتقالية.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، إنه أعطى أوامر لتشكيل ”لجنة وطنية موسعة“ تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وأضاف الدبيبة في كلمته أمام وزراء حكومته، أنّ ”إنجاز الانتخابات استحقاق وطني ولن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم يكون من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات“ وفق تعبيره.