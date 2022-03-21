تونس.. سجن نائبين ومحام 3 أشهر في قضية "غزوة المطار"

قضت محكمة تونسية، اليوم الاثنين، بسجن النائبين في البرلمان التونسي المجمّد، سيف مخلوف وماهر زيد، والمحامي مهدي زقروبة، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية توجيه تهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء عمله.

وأكدت إذاعة ”موزاييك“ المحلية أن ”المجلس الجناحي“ لدى محكمة الناحية في تونس قرر، اليوم، سجن النائبين والمحامي في القضية التي عُرفت في تونس بـ“غزوة المطار“ ( محاولة تسفير امرأة يشتبه في انتمائها إلى مجموعات متشددة).

وتم إصدار الحكم على النائبين والمحامي بعد أشهر من التحقيق في هذه القضية التي رفعتها نقابات أمنية (نقابات تدافع عن حقوق الأمنيين) ضد نواب حزب ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي المجمد، بعد أن اعتدى النواب والمحامي على عناصر الجمارك والأمنيين في مطار تونس قرطاج.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بالتحقيق في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج بمقتضى إذن صادر عن وكيل الجمهورية التونسية، وبعد التنسيق مع الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في تونس، باعتبار وجود محامين من المشمولين بالتحقيق.

يذكر أن محكمة تونسية أصدرت، في سبتمبر /أيلول الماضي، مذكرة إيداع بالسجن في حق النائبين في البرلمان التونسي من ائتلاف الكرامة، نضال السعودي وسيف الدين مخلوف، على خلفية التورط في قضية محاولة تسفير المرأة التي يشتبه في انتمائها إلى مجموعات متشددة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر مارس/آذار 2021 عندما قام النواب نضال السعودي وسيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي، إضافة إلى المحامي زقروبة، بالاعتداء على عدد من عناصر الجمارك في مطار تونس قرطاج في محاولة لتسفير المرأة بالقوة.

وتم إصدار مذكرات جلب بحق النواب المذكورين والمحامي مهدي زقروبة، إضافة إلى نائب آخر من كتلة ائتلاف الكرامة هو محمد العفاس.

وألقت عناصر الأمن التونسية القبض على النواب، وتم فتح تحقيق معهم، ثم تم إصدار مذكرات إيداع بالسجن ضدهم، قبل أن تقرر المحكمة مواصلة التحقيق معهم وهم في حالة سراح.

كما تم اتهام النائب سيف الدين مخلوف ”بالتطاول على القضاة وتهديدهم“، على خلفية تهديده لأحد القضاة العسكريين بالمحاسبة.

وقالت المحامية إيناس بن حراث، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، إنه ”تم إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف دون التحقيق معه من قاضي التحقيق الثالث في المحكمة العسكرية الدائمة “.

وجاء في تدوينة إيناس بن حراث أيضا: “بناءً على تقرير فوري من مساعد وكيل الجمهورية العسكري بعد حوار بينه وبين سيف الدين مخلوف في البهو حول أمن البلاد بمناسبة وجود سيف الدين مخلوف صدفة في المحكمة.. تم اعتبار محتوى الحوار جريمة، ومسا بمعنويات الجيش، ونشر أخبار زائفة…“.