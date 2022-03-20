ويليامز: اللجنة الليبية لصياغة القاعدة الدستورية ستجتمع خلال أيام

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، أن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ستجتمع في تونس خلال الأيام القليلة القادمة لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وكشفت ويليامز في لقاء عبر تطبيق ”كلوب هاوس“ مساء الأحد، أن رئيس مجلس النواب عقيله صالح ”سيسلمنا أسماء لجنة صياغة القاعدة الدستورية المكونة من أعضاء البرلمان خلال يومين“.

وحثت لجنة صياغة القاعدة الدستورية المشتركة على الاستماع للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في عملها.

واعتبرت أن الإجماع والتوافق والمشاركة الكاملة ضرورة في العملية السياسية، مشيرة إلى أن الانفراد بالقرارات شيء مستحيل، ويؤدي إلى فشل أي محاولة لتغيير الوضع على الأرض.

وبينت أن قرار إعلان القوة القاهرة لعدم إجراء الانتخابات يوم24 كانون الأول/ديمسبر من العام الماضي كان منبثقا من مفوضية الانتخابات وكان قرارا ليبيا خالصا، بعدما تبين تعذر إجراء الانتخابات لأسباب ذكرتها المفوضية في حينه.

وقالت إن إشراك أنصار النظام السابق في الترشح للانتخابات كان تحولا مهما في العملية السياسية الليبية.

وفي شأن آخر، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي إلى فتح المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا.

وأغلقت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المجال الجوي بين شرق وغرب البلاد يوم 3 آذار/مارس الجاري لمنع وزراء حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان من السفر الى مدينة طبرق لأداء القسم القانونية أمام مجلس النواب، ولمنع الحكومة من الانتقال إلى طرابلس.

وطالبت أطراف محلية ودولية منها المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بفتح المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا.

وأعرب نورلاند في تصريحات سابقة عن مخاوف بلاده جراء إغلاق المجال الجوي بين الشرق والغرب، قائلاً ”نحن مجموعة من الأطراف الدولية في ليبيا التي تطالب بإعادة فتح المجال الجوي، باعتبار أنه أحد الإنجازات التي نعمل عليها منذ سنوات لتوحيد مؤسسات البلاد والسماح بالسفر شرقاً وغربا“.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر لم تسمه في حكومة الوحدة الوطنية الأحد، أن المجال الجوي بين طرفي البلاد سيفتح اليوم الاثنين، دون تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تصريح رسمي بعد بهذا الشأن.