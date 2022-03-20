المغرب يعيد سفيرته إلى إسبانيا بعد موقف مدريد الأخير من "الصحراء الغربية"

عادت سفيرة المغرب كريمة بنيعيش، إلى إسبانيا، بعد عام تقريبًا من استدعائها إلى الرباط للتشاور، إثر موقف مدريد الأخير المؤيد للرباط بشأن ”الصحراء الغربية“.

وأكدت بنيعيش ”نهاية الخلاف بين المملكة وإسبانيا، وبداية مرحلة وصفحة جديدة“، حسبما نقلت عنها الصحافة الإسبانية.

وعبرت السفيرة المغربية عن سعادتها بهذه الخطوة، قائلة: “إنه لمن دواعي سروري العودة إلى العمل في مدريد، وتعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب”.

وعلّقت على الخلافات التي طبعت العلاقة بين البلدين، طيلة الشهور الماضية، مشيرة إلى أن ”الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة، وأنا سعيدة بالعودة للعمل في مدريد”.

كما بشرت كريمة بنيعيش، ببدء ”مرحلة وصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين تمثل مرحلة مهمة“.

ولفتت إلى أن ”المغرب يثمن هذا الموقف الجديد الذي تتشاركه أيضًا الولايات المتحدة“، وذلك في معرض جوابها عن سؤال بخصوص تأييد إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع في الصحراء الغربية.

وتابعت: ”نحن بلدان شقيقان، ومن الفخر الإسهام بتعزيز علاقاتنا“.

وكان المغرب استدعى سفيرته، في أيار/مايو 2021، إثر الأزمة التي سببتها استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي زعيم جبهة بوليساريو، بشكل سري، وبهوية مزورة.

وجاءت عودة السفيرة المغربية لمدريد بعد تغير لافت في موقف مدريد في ملف الصحراء الغربية، عبرت عنه الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للعاهل المغربي محمد السادس.

وكان المغرب يطالب، طيلة الشهور الماضية، بموقف واضح بهذا الخصوص، كشرط لعودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها.

وقال الملك محمد السادس في خطابه، العام الماضي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، إن ”المغرب لن يقوم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية“ مع من وصفهم بـ“أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة“.

وقد تلت رسالة سانشيز، عدة ردود فعل غاضبة من الجانب الآخر للنزاع، فقالت جبهة بوليساريو في بيانين منفصلين، إن الموقف الإسباني ”يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية“.

وأضافت أن ”هذا التحول يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها“.

من جهتها، استدعت، الجزائر المؤيد الكبير لجبهة بوليساريو، سفيرها لدى إسبانيا؛ للتشاور بشأن أحدث تعليقات لمدريد على قضية الصحراء الغربية.

وقال التلفزيون الجزائري: ”تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من تصريحات للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية“.