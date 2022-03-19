واشنطن تؤيد الموقف الإسباني من قضية "الصحراء الغربية‎‎"

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تأييدها موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنها تقاسم مدريد الموقف ذاته.

وأعلنت إسبانيا رسميًا، الجمعة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والمقترحة من قبل الرباط، في العام 2007، كأكثر الأسس جدية وواقعية لحل النزاع في قضية الصحراء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين ”إيفي“، و“أوروبا بريس“: ”ما نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة“.

وجدد المسؤول الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن للمبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، وجهوده لـ“تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر للمنطقة“. وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، مساء السبت.

وفي رسالة موجهة الجمعة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن ”إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف“ حول الصحراء.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت قبل أيام، أنه لا تغيير في موقفها بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“.

وردا على رسالة سانشيز، أكدت وزارة الخارجية المغربية أنها تقدر عاليا مواقف إسبانيا الإيجابية والتزاماتها البناءة بشأن قضية الصحراء.

وأغضب الموقف الإسباني الجديد جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.

واعتبرت الجبهة والتي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“ في بيان صادر عنها الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية، ”متناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية“.

بدورها، أعلنت الجزائر، السبت، استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته ”الانقلاب المفاجئ“ في موقف الحكومة الإسبانية إزاء قضية الصحراء المتنازع عليها.

ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو مبادرة طرحها المغرب سنة 2007، كحل لإنهاء نزاع الصحراء وتمنح الأقاليم الجنوبية حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.