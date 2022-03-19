صحف إسبانية: سانشيز "يستسلم" للمغرب في قضية الصحراء

خصصت صحف إسبانية صادرة، اليوم السبت، حيزا هاما للحديث عن الموقف الإسباني الجديد بشأن قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.

وأعلنت إسبانيا رسميًا، أمس الجمعة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والمقترحة من قبل الرباط، في العام 2007، كأكثر الأسس جدية وواقعية لحل النزاع في قضية الصحراء.

وحيال ذلك، قالت صحيفة ”إلموندو“ إن حكومة بيدرو سانشيز اتخذت منعطفا تاريخيا في السياسة الخارجية لإسبانيا، بعد إعلانها الجمعة، دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء الغربية، ووصفها بالجادة والواقعية.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تشكل منعطفا حقيقياً في العلاقات بين الرباط ومدريد التي بإمكانها أن تنهي الأزمة التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي، عندما استضافت إسبانيا زعيم جبهة ”البوليساريو“، إبراهيم غالي بـ“هوية مزيفة“ لتلقي العلاج.

ووفق المصدر نفسه، فإن سانشيز ”استسلم“ للمغرب، بعد أن تجنبت بلاده لسنوات طويلة تقديم دعم صريح لأحد طرفي النزاع.

من جهتها، أفادت صحيفة ”إلباييس“ بأن الحكومة الإسبانية، تخلت عن موقفها التقليدي المتمثل في الحياد في ما يتعلق بنزاع الصحراء، وانحازت إلى المغرب في قضية مستعمرتها السابقة.

وأكدت الصحيفة أن الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي تمثل تغييرا في الموقف التقليدي للحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء.

وزادت أنه خلافا لما حدث عندما أنهى المغرب وألمانيا أزمتهما الدبلوماسية في فبراير/شباط الماضي، لا يوجد بيان مشترك من البلدين، وإنما بيان من وزارة الخارجية في الرباط وآخر من الحكومة الإسبانية.

و أشارت صحيفة ABC الإسبانية، وتحت عنوان ”سانشيز يستسلم للمغرب بشأن الصحراء لإنهاء الأزمة الدبلوماسية“، أن الحكومة الإسبانية وضعت حداً لحلم الصحراويين بأن ينالوا تقرير المصير ”الموعود“.

وأكدت صحيفة ”لاراثون“، أن الموقف الإسباني الجديد بشأن قضية الصحراء الغربية يعكس تحولا تاريخيا.

وأوضحت الصحيفة، أن رسالة سانشيز تتضمن 3 مصطلحات هامة وهي ”جادة“ و“واقعية“ و“موثوق بها“، وهي عبارات تم اعتمادها لوصف المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء.

ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو مبادرة طرحها المغرب سنة 2007، كحل لإنهاء نزاع الصحراء وتمنح الأقاليم الجنوبية حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء. وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.