بعد تأييد إسبانيا لموقف المغرب في قضية الصحراء.. الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد للتشاور

قال تلفزيون النهار الجزائري، اليوم السبت، إن الجزائر استدعت سفيرها لدى إسبانيا؛ للتشاور بشأن أحدث تعليقات لمدريد على قضية الصحراء الغربية.

وأضاف التلفزيون: ”تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من تصريحات للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية“، وفقًا لما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وكانت إسبانيا قد أعلنت رسميًا، يوم أمس الجمعة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والمقترحة من قبل الرباط، في العام 2007، ”كأكثر الأسس جدية وواقعية لحل النزاع في قضية الصحراء“، وفق ما نقلته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية في حينها.

وفيما بدا أنه تحول لافت في الموقف الإسباني، نشر الديوان الملكي المغربي بيانًا صحفيًا، في وقت لاحق من الخطوة الإسبانية، أكد فيه تطور الموقف الإسباني من المسألة المتعلقة بسيادة الصحراء الغربية.

وكشف البيان أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وجّه رسالة إلى الملك المغربي أعرب فيها عن رغبته في ”بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية، والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والامتناع عن العمل من جانب واحد“.

وأشار البيان إلى ”التصميم على مواجهة التحديات المشتركة معًا، لا سيما التعاون من أجل إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، والعمل دائمًا بروح من التعاون الكامل؛ بهدف ضمان استقرار وسلامة أراضي البلدين“.

يأتي هذا التغيير في موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية إثر فترة من التوتر بين البلدين، بعد أن سمحت إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو ”إبراهيم غالي“ بالدخول إلى أراضيها بجواز سفر جزائري، والعلاج هناك دون إحاطة المغرب علمًا بالقضية.

من جانبه، طرح المغرب، من خلال المتحدث باسمه مصطفى باتاس، كشرط لتسوية حقيقية للعلاقات الثنائية ”مزيدًا من الوضوح بشأن قضية الصحراء“، في حين كانت مدريد متمسكة بالمطالبة بحل سياسي في إطار الأمم المتحدة، ولذلك اختارت إسبانيا الانضمام إلى فرنسا وألمانيا اللتين أعربتا علانية عن دعمهما لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.

والحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي مبادرة طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء الغربية، والتي تمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيًا موسعًا، مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.