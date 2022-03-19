محللون: المغرب يكسب ورقة إسبانيا بعد تحول موقفها إزاء "الصحراء الغربية‬"

اعتبر محللون مغاربة أن الموقف الجديد لإسبانيا من قضية الصحراء الغربية، الذي تضمنته الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الجمعة، يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل.

وأجمع المحللون على أن الموقف الإسباني الجديد المتمثل في دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة، يشكل أيضاً انتصاراً للدبلوماسية المغربية، كما يعيد نسج العلاقات بين الرباط ومدريد على أسس متوافق بشأنها.

ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو مبادرة طرحها المغرب سنة 2007، كحل لإنهاء نزاع الصحراء وتمنح الأقاليم الجنوبية حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.

منعطف كبير

وحيال ذلك، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن ”موقف إسبانيا بخصوص قضية الصحراء الذي جاء ضمن رسالة وجهها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، يشكل منعطفا حقيقياً في العلاقات بين البلدين، وسيكون له أثر وازن في المستقبل“.

واستطرد الحسيني في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز أكدت بشكل غير مسبوق أن ”المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء“، مبينا أن ”هذا التصريح هو اعتراف ضمني بمغربية الصحراء“.

ووفق المتحدث، فإن الحكومة الإسبانية اعترفت أيضا في هذه الرسالة وبشكل مُبطّن بسوء تدبيرها لقضية استقبال زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، الذي بسببه اندلعت الأزمة بين الرباط ومدريد العام الماضي.

وفي هذا الصدد، أشار المحلل السياسي إلى مضامين الرسالة الإسبانية التي شددت على رغبة الحكومة في ”بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب“.

وبحسب الحسيني، فإن ”الرباط تركز على هذه النقطة كثيرا لأنها انتقدت في السابق وبشدة مدريد لكونها اشتغلت بشكل أحادي ولم تنسق معها قبل إدخال زعيم ”البوليساريو“ إلى التراب الإسباني، ما أثار حنق المغرب“.

وأضاف أن ”إسبانيا اليوم تصحح الخطأ وتعلن عن خريطة طريق جديدة لتدبير مستقبل العلاقات على أساس الوضوح“.

ورأى أن ”المفتاح الحقيقي لتطوير العلاقات بين المغرب وجارته الشمالية يتمثل في الثقة المتبادلة، مبرزا أن ”المستقبل يعد بالأفضل“.

”أسلوب جديد“

بدوره، قال الدكتور عبدالفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن إسبانيا تتجه نحو نهج أسلوب جديد وغير مسبوق في التعاطي مع قضية الصحراء.

وأضاف الفاتحي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الحكومة الإسبانية تلعب الآن ورقة المصالح“.

وبين أن ”المغرب يظل دائما الشريك الاستراتيجي الذي تتقاسم معه العديد من الملفات الثنائية، وبالتالي كان لا بد لحكومة سانشيز أن تتخذ قراراً من هذا الحجم“.

ومن شأن هذا الاعتراف – يضيف مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية- أن يعقبه اعترافات أوروبية أخرى تبرز وجاهة مقترح الحكم الذاتي على اعتبار الدور المؤثر الذي تلعبه إسبانيا في فضائها الأوروبي.

نجاح الدبلوماسية المغربية

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي المغربي الدكتور إدريس الكنبوري: ”أخيرا اعترفت إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي للمغرب في الصحراء التي قدمها عام 2007، بحسب رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك اليوم“.

وأضاف الكنبوري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلا: ”سانشيز اعتبر المبادرة واقعية وذات مصداقية، وهو تحول تاريخي كبير في الموقف الإسباني من قضية الصحراء“.

وأردف المحلل السياسي أن ”هذا التحول نتج عن الموقف الأمريكي الأخير لإدارة بايدن بعد الزيارة الأخيرة لنائبة كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية للمغرب. التحالف مع الأقوياء يجعل الآخرين يأتون سريعا“.

ورأى أن هذا التحول في الموقف الإسباني، ”يبين لنا أن المغرب يستطيع أن ينتصر في قضاياه الخارجية لو اعتمد دبلوماسية صارمة وفعالة حتى لو خسر بعض أوراقه في البداية، لأن الدبلوماسية الناجحة تتطلب طول النفس وعدم التسامح في الأولويات“.

واعتبر أن ”الأزمة مع إسبانيا كانت قبل 15 شهرا أزمة كبيرة، ولكنها في النهاية تمخضت عن نتيجة أكبر“، على حد قوله.

شراكة مهمة وصفحة جديدة

وبعد صدور بيان الديوان الملكي المغربي الذي نشر مضامين رسالة بيدرو سانشيز، أصدرت الحكومة الإسبانية بيانا أعلنت من خلاله عن ”مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب“.

ووفق البيان، ”سيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة بناء على خريطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا من أجل ضمان الاستقرار والسيادة والوحدة الترابية وازدهار بلدينا“.

ورحبت الحكومة الإسبانية ببرمجة زيارة لرئيسها إلى المغرب ”من أجل بلورة خريطة الطريق لهذه المرحلة الجديدة، وكذا بالدعوة الموجهة لوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لزيارة الرباط قبل نهاية الشهر“.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال ندوة صحفية ببرشلونة ”اليوم ندخل مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب ونغلق بصفة نهائية أزمة مع شريك استراتيجي“.

وأشار ألباريس إلى أن ”استقرار وازدهار بلدينا مرتبطان ارتباطا وثيقا. إسبانيا والمغرب يجمعهما التاريخ والجغرافيا. البلدان مرتبطان بأزيد من 16 مليار يورو من المبادلات التجارية، والمغرب هو ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي“.

وقال المتحدث إن ”الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 29% في 2020/2021، و17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، و700 شركة تستقر في البلد الجار، كما يعيش أزيد من 800 ألف مغربي في إسبانيا مندمجين بشكل كامل ويساهمون في تحقيق ازدهارنا“. وفق تعبيره.

واتسمت العلاقات المغربية الإسبانية في الآونة الأخيرة بالتوتر على خلفية استقبال مدريد زعيم جبهة ”البوليساريو“ المطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، إبراهيم غالي، من أجل تلقي العلاج.

وتفاقمت الأزمة بين الرباط ومدريد منتصف شهر مايو الماضي، حين تدفق آلاف المهاجرين – ومعظمهم مغاربة- إلى مدينة سبتة المحتلة الخاضعة للإدارة الإسبانية، ما فسِّر في مدريد بأنه رد على استقبال زعيم ”البوليساريو“.

وتجمع المغرب وإسبانيا مصالح عديدة، وملفات تعاون في المجال الأمني، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتبادل التجاري واستثمارات ضخمة.