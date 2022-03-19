البوليساريو تندد بـ"تحوّل" الموقف الإسباني بشأن الصحراء الغربية

قالت جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إن الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية، ”يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية“.

وأعلنت إسبانيا رسميا، الجمعة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والمقترحة من قبل الرباط، في العام 2007، كأكثر الأسس جدية وواقعية لحل النزاع في قضية الصحراء.

وفي هذا الصدد، أكدت ما يسمى بـ“حكومة الجمهورية الصحراوية“ في بيان أنها اطلعت بكثير من الاستغراب، على محتوى البيانين الصادرين عن المغرب وإسبانيا.

وقالت الجبهة والتي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“ في بيان، إن الموقف الصادر في البيانين ”يفتقد للمصداقية والجدية والمسؤولية والواقعية لأنه انحراف خطير، يتعارض مع الشرعية الدولية، ويؤيد الاحتلال ويشجع العدوان وسياسة الأمر الواقع“.

ووفق المصدر ذاته، فإن ”هذا التحول يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها“.

وأردفت الجبهة ”للأسف الشديد، وبدلا من أن تسعى مدريد إلى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن، المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء“. وفق تعبيرها.

وأكدت جبهة ”البوليساريو“ أن الموقف المعبر عنه ”يحتوي على عناصر بالغة الخطورة، من مثل الإشارة إلى المقترح المغربي باعتباره الأكثر جدية وواقعية وموضوعية لحل النزاع في الصحراء الغربية، في دعم واضح للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي“.

وأضافت جبهة البوليساريو إن بيان الحكومة الاسبانية لم يقف عند ذلك، بل تجاوزه إلى ما هو أخطر من خلال الإشارة إلى الاتفاق على ”احترام الوحدة الترابية للبلدين“ وهي في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ”ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية“.

وشددت الجبهة على أن هذا الموقف، يؤثر بشكل سلبي، على ”أي دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة“ على حد تعبير البيان.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.