الحكم بسجن البرلماني التونسي فيصل التبيني

حكمت محكمة تونسية، مساء الجمعة بسجن البرلماني التونسي ورئيس حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، 10 أشهر بعد إدانته في قضية تشويه والإساءة إلى الغير.

وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن إسمه، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن الحكم الصادر ضد البرلماني فيصل التبيني تم إصداره بعد إدانته في قضيتي الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن فيصل التبيني تمت إدانته في قضية تشويه للبرلمانية السابقة والناشطة الحقوقية، بشرى بالحاج حميدة، وتم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر.

وأشار المصدر إلى أن التبيني تمت إدانته أيضا في قضية تشويه للبرلمانية السابقة والناشطة بالمجتمع المدني،صابرين القوبنطيني، وتم الحكم عليه بالسجن 4 أشهر.

وتم إصدار الحكمين ضد البرلماني فيصل التبيني، بعد أن تمت محاكمته وهو بحالة سراح.

ويذكر أن عددا من نواب البرلمان التونسي المجمد تمت محاكمتهم وملاحقتهم في قضايا فساد مالي و اختلاس و اعتداء على الغير.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة التونسية مؤخرا، حكما غيابيا يقضي بسجن النائب بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله، ياسين العياري، لمدة 10 أشهر.

و أفاد مالك بن عمر، محامي البرلماني ياسين العياري، أن الحكم بالسجن ضد العياري، جاء بناء على تهم موجهة له تتمثل في ”المساس بمعنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية“، وذلك على خلفية تدوينات منسوبة للعياري بـ“فيسبوك“، بعد 25 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح أن صدور الحكم غيابيا، سببه وجود العياري خارج أرض الوطن، وعدم تمكنه من حضور جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن هذا الحكم الابتدائي الغيابي قابل للاعتراض.

الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس، قضت مؤخرا بالسجن غيابيا، مدة 16 عاما مع النفاذ العاجل بحق النائب عن حزب ”قلب تونس“ غازي القروي.

وتم إصدار الحكم ضد غازي القروي، شقيق الإعلامي ورجل الأعمال التونسي، نبيل القروي، على خلفية سبع قضايا منشورة ضده من أجل إصدار شيكات دون رصيد.

وأصدر القضاء العسكري أيضا 4 مذكرات ايداع بالسجن، ضد 4 نواب تورطوا فيما عرف إعلاميا بـ”حادثة المطار“ (محاولة تسفير إمرأة يشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي) .

وتم إصدار المذكرات ضد نواب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وماهر زيد ومحمد العفاس، وعبد اللطيف العلوي.