في تطور لافت.. إسبانيا تعلن دعمها مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

أعلنت إسبانيا رسميًا، الجمعة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والمقترحة من قبل الرباط، في العام 2007، كأكثر الأسس جدية وواقعية لحل النزاع في قضية الصحراء، وفق ما نقلته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

وفيما بدا أنه تحول لافت، نشر الديوان الملكي المغربي بيانًا صحفيًا، بعد ظهر الجمعة، أكد فيه تطور الموقف الإسباني من المسألة المتعلقة بسيادة الصحراء الغربية.

وكشف البيان أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وجّه رسالة إلى الملك المغربي أعرب فيها عن رغبته في ”بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية، والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والامتناع عن العمل من جانب واحد“.

وأشار البيان أيضًا إلى ”التصميم على مواجهة التحديات المشتركة معًا، لا سيما التعاون من أجل إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، ​​والمحيط الأطلسي، والعمل دائمًا بروح من التعاون الكامل بهدف ضمان استقرار وسلامة أراضي البلدين ”.

ويأتي هذا التغير في موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية إثر فترة من التوتر بين البلدين بعد أن سمحت إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بالدخول إلى أراضيها بجواز سفر جزائري، والعلاج هناك دون إحاطة المغرب علمًا بالقضية.

من جانبه طرح المغرب، من خلال المتحدث باسمه مصطفى باتاس، كشرط لتسوية حقيقية للعلاقات الثنائية ”مزيدًا من الوضوح بشأن قضية الصحراء“، في حين كانت مدريد متمسكة بالمطالبة بحل سياسي في إطار الأمم المتحدة، ولذلك اختارت إسبانيا الانضمام إلى فرنسا وألمانيا اللتين أعربتا علانية عن دعمهما لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.

يذكر أن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي مبادرة طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء الغربية والتي تمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، إن ”المغرب يعد بلدًا جارًا، وبلدًا إستراتيجيًا“ بالنسبة لمصالح إسبانيا، مؤكدة أن بلادها ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الرباط.

وأضافت رودريغيز في تصريح صحفي ، أنه ”انطلاقًا من هذه الحقيقة، تحدو البلدين رغبة في إقامة علاقات جيدة“، مؤكدة على أهمية ”العمل سويًا في هذا الاتجاه خلال الأشهر والسنوات المقبلة“.

وقالت المتحدثة، إن ”الحكومة تشاطر بشكل كامل تصريحات الملك فيليبي السادس“، والتي أبرز خلالها أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة مع المغرب على ”أسس أكثر قوة ومتانة“.

ودعا عاهل إسبانيا ”فيليبي السادس“ في مدريد، إلى تجسيد علاقات جديدة بين الرباط ومدريد، تقوم على ركائز أقوى وأكثر متانة، وهي المرة الأولى التي يعلّق فيها الملك الإسباني على الأزمة التي نشبت بين البلدين، منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقال ملك إسبانيا فيليبي السادس خلال استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا حينها: ”الآن ينبغي على الأمتين السير معًا من أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة بدءًا من الآن“.