تونس.. أنباء عن توقيف صحفي لرفضه كشف مصدره

نقلت وكالة ”رويترز“ عن نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين قولها، إن وحدة التحقيق بجرائم مكافحة الإرهاب قررت إيقاف صحفي 5 أيام على ذمة التحقيق بسبب رفضه كشف مصدره، ووصفت القرار بأنه محاولة جديدة من السلطة لضرب حرية الصحافة.

وذكرت أميرة محمد، أن إيقاف الصحفي ”خليفة القاسمي“ الصحفي في راديو ”موزاييك“ المحلي، جاء بعد نشر خبر صحيح عن تفكيك خلية إرهابية في القيروان.

وأضافت أن رئيس تحرير الإذاعة، وصحفية أخرى، دعيا أيضًا للتحقيق.

وقالت ”رويترز“ إنه لم يتسنَ على الفور الحصول على تعليق من السلطات بخصوص إيقاف المراسل الصحفي.

وحرية الصحافة هي أبرز مكسب، منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد احتجاجات حاشدة في البلاد.

لكن نقابة الصحفيين تقول، إن حرية الصحافة مهددة بشكل جدّي بسبب محاولات السلطة التدخل، والسيطرة على الإعلام الرسمي، خاصة التلفزيون.

وهددت النقابة بتنظيم إضراب في ”الإعلام العمومي“.

وفكّكت قوات مكافحة الإرهاب التونسية، أمس الخميس، ”خلية إرهابية“ تتكون من 4 أشخاص، تتواصل مع عناصر إرهابية داخل تونس وخارجها، وتخطط للقيام بتفجيرات.

ومن بين عناصر الخلية التي تم كشفها عسكري معزول، وأستاذ جامعي كان يدرّس في دولة قطر، أما الاثنان الآخران فيعملان في مجال التجارة (بيع المواد المنزلية والكهربائية).

وتمت إحالة القضية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس، بعد استشارة النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات مع عناصرها والتحري بشأنهم.

وتم الكشف عن هذه الخلية في وقت تواجه فيه تونس تهديدات إرهابية مختلفة، دفعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لعمليات محتملة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن قوات مكافحة الإرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في مدينة تطاوين جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الخلية التي تضم 6 عناصر كانت تخطط لصناعة متفجرات لشن هجمات، وكانت تستقطب شبّانًا من المنطقة.

يشار إلى أن الوحدات الأمنية في محافظة سوسة تمكنت مؤخرًا من الكشف عن خلية إرهابية تنشط بين محافظتي سوسة والقصرين.

وتمّ توقيف 12 عنصرًا منتمين لهذه الخلية، بانتظار استكمال التحقيقات في هذا الملف.