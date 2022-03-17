تونس.. تفكيك "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات

فكّكت قوات مكافحة الإرهاب التونسية، اليوم الخميس، خلية إرهابية تتكون من أربعة أشخاص، تتواصل مع عناصر إرهابية داخل تونس وخارجها وتخطط للقيام بتفجيرات.

ومن بين عناصر الخلية التي تم كشفها عسكري معزول وأستاذ جامعي كان يدرّس في دولة قطر، أما الاثنان الآخران فيعملان في مجال التجارة (بيع المواد المنزلية والكهربائية).

وتمكّنت فرقة مكافحة الإرهاب في محافظة القيروان التونسية من الكشف عن الخلية وتفكيكها، وتم حجز مبلغ مالي لدى عناصر الخلية يقدّر بـ 65 ألف دينار تونسي ( قرابة 22 ألف دولار أمريكي)، إضافة إلى 3 سيارات.

وتمت إحالة القضية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، بعد استشارة النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات مع عناصرها والتحري بشأنهم.

وتم الكشف عن هذه الخلية في وقت تواجه فيه تونس تهديدات إرهابية مختلفة، دفعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لعمليات محتملة.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية قالت، يوم الأربعاء، إن قوات مكافحة الإرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في مدينة تطاوين جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الخلية التي تضم ستة عناصر كانت تخطط لصناعة متفجرات لشن هجمات، وكانت تستقطب شبّانًا من المنطقة.

الجدير بالذكر أن الوحدات الأمنية في محافظة سوسة تمكنت مؤخرا من الكشف عن خلية إرهابية تنشط بين محافظتي سوسة والقصرين.

وتمّ توقيف 12 عنصرا منتمين لهذه الخلية، بانتظار استكمال التحقيقات في هذا الملف .

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد وقوع اعتداء قتِل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

وتمكنت قوات الأمن التونسية من إحباط أغلب مؤامرات المتشددين في السنوات الماضية، وأصبحت أكثر كفاءة في الرد على ما يقع من هجمات، بحسب تقارير محلية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلقت الشرطة النار على متشدد وأصابته، ما منعه من تنفيذ هجوم بسكين وساطور في العاصمة.

وكشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بداية الأسبوع الجاري، عن عمليات نوعية وغير مسبوقة قامت بها قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من العناصر المتشددة.

وأكد توفيق شرف الدين، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ التونسية المحلية، تحقيق الوحدات الأمنية نجاحات وصفها بأنها ”مهمّة جدّا“ في مقاومة الإرهاب، حسب تعبيره.