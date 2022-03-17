حكومة باشاغا تعلن تسلمها كافة المقرات الحكومية في شرق ليبيا

أعلن علي القطراني، نائب رئيس الوزراء في حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس، أن ”المنطقة الشرقية في ليبيا باتت تتبع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا“.

وباشر القطراني مهامه اليوم في غياب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، الذي لم يحضر مراسم الاستلام والتسليم، مع تمسك حكومة الدبيبة بالسلطة حتى الآن.

ويقود ذلك الوضع إلى وجود حكومتين إحداها في الشرق والأخرى في الغرب تتنازعان على السلطة التنفيذية ما ينذر بتعميق الأزمات السياسية في البلاد مع وجود خطر انقسامات وعودة الاقتتال الداخلي.

وأكد القطراني في كلمة له خلال تسلم مهامه من ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، تكليفه باستلام مقرات الوزارات الواقعة في شرق البلاد، قائلا إن ”إجراءات الاستلام تمت في أجواء إيجابية وديمقراطية يسودها روح التعاون ونبذ الفرقة“، وفق تعبيره.

وقال: ”من الواجب التأكيد لشعبنا على العمل ليل نهار لتقديم الخدمات لمواطنينا، والقيام بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر، وفقا لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري رقم 12“.

وأضاف: ”أدعو كافة أبناء الوطن الذين يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة، بالوقوف صفا واحدا للنهوض بالبلاد والخروج بها من غيات الفوضى والتشرذم في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلزمنا جميعا بترك خلافاتنا وجعلها من الماضي، في ظل وطن يجمعنا ويسع الجميع بدون إقصاء أو تهميش بل أساسه المشاركة والتوزيع العادل لثروات البلاد“.

وختم قائلا: إن ”الحكومة الليبية جاءت بتوافق ليبي – ليبي تحت مظلة مجلس النواب، وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية، رافعين شعار انتصار سيادة الوطن، وسنظل محافظين عليها ما استطعنا لذلك سبيلا“.

وكان مصدر في مكتب باشاغا أعلن في وقت سابق، أن مراسم تسليم والاستلام بين حسين القطراني نائب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعلي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ستتم يوم الاثنين 7 أذار/مارس في مدينة بنغازي، بمقر رئاسة الوزراء، لكن ذلك لم يحدث.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، أعلن حسين القطراني، أن مقر رئاسة الوزراء في بنغازي يعمل تحت قيادته وأن كل موظفيه يتلقون الأوامر منه فقط.

ونفى القطراني صحة ما تم نشره عن تسليم مقر رئاسة الوزراء في بنغازي لأي جهة، مؤكدا عدم صحة تعرضه لأي ضغوط من رئاسة البرلمان أو القيادة العامة أو قبيلته من أجل تسليم مهامه.

1/3 السفير نورلاند في #طرابلس: “ناقشنا أنا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف. كما ناقشنا التوزيع المسؤول لثروة #ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي. pic.twitter.com/urxROeEKoF — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 17, 2022

من جهة أخرى، التقى المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وأكد له على أهمية المشاركة في جهود الوساطة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار.

وقال نورلاند، عبر ”تويتر“: ”ناقشنا أنا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف، كما ناقشنا التوزيع المسؤول لثروة ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي“.

وأضاف: ”أكدت على ضرورة على إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية“.

وتابع: ”مع دخول ليبيا ما يأمله الجميع أن تكون المراحل النهائية للحكم المؤقت، شدّدت على أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما فتئ الليبيون يطالبون بها“.

وأغلقت حكومة الوحدة الوطنية المجال الجوي مع شرق ليبيا لمنع وزراء حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق يوم 3 أذار/ مارس الماضي.. وما يزال غلق المجال الجوي مستمرا حتى اليوم؛ الأمر الذي يتسبب بصعوبات جمة أمام الليبيين الراغبين بالتنقل بين شرق البلاد وغربها.

ويوم الأربعاء الماضي دعا مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة حول حول الوضع الليبي أمام مجلس الأمن الدول إلى فتح المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا.